Meryem İsminin Anlamı Nedir? Meryem Ne Demek

Kız çocuklara verilen Meryem ismi İbranice kökenli bir isimdir. Hz. İsa’nın annesinin ismidir. Meryem ismi abid, ibadete düşkün insan anlamına gelmektedir. Kız çocuklarına verilen isim ibadete düşkün olan insan anlamı ile kullanılmaktadır. Tek başına ya da ikinci bir isimle kullanılmaktadır.

Meryem Ne Demek?

Meryem sözlük anlamı ile Peygamber İsa'nın annesi, dindar kadın olarak açıklanmaktadır. Meryem Türk Dil Kurumu isim sözlüğünde de aynı şekilde açıklanmaktadır. Dindar kadın, ibadetlerine düşkün olan insan manası ile kullanılan isimlerdendir.

Meryem İsminin Özellikleri Nelerdir?

Planlı hareket etmeyi alışkanlık haline getirmiş titiz ve düzenli bir kişiliğe sahiptir. Oldukça zekidir ve zekasını kullanarak çok başarılı olur. Geçmişini unutmaz ve güçlü karakteri ile geçmişten ders çıkarabilir. Aynı anda sevinip üzülebilsen yapısı kişiliğine hareketlilik kazandırmaktadır. Karasız oluşu zaman zaman zorluk çekmesine neden olmaktadır. Zaman zaman yaşadığı bu sorunları üstün yeteneği ve zekası ile kolayca çözüme ulaştıran yapısı bulunmaktadır.

Meryem Hz. İsa'nın annesinin adıdır. Kur 'an da 19. Sure olarak Meryem süresi yer almaktadır.