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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne) (DHA)
31.01.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

Mert'in feci ölümü

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Mert'in feci ölümü

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde çiftlikte çalışan Mert Kaner (27), yem karma makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, ilçeye bağlı Balabancık köyünde meydana geldi. Köydeki çiftlikte çalışan Mert Kaner, hayvanlara yem hazırladığı sırada dengesini kaybederek yem karma makinesine düştü.

Makineye sıkışan Kaner, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri, sevk edildi. Mert Kaner'in cesedi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mert Kaner'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Mertin feci ölümü

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