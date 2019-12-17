Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı

Köksal'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı da getirildi.

Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşmış, önce aile sağlık merkezine, ardından hastaneye götürülen çocuk kurtarılamamıştı.