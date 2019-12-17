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Gündem
AA
17.12.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı

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Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı

Ankara'da Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın şırınga şeklindeki çikolata kutusu kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

Köksal'ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı da getirildi.

Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019'da boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşmış, önce aile sağlık merkezine, ardından hastaneye götürülen çocuk kurtarılamamıştı.

 

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