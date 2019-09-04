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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

'MERSİS numarası' nedir? MERSİS numarası nasıl sorgulanır?

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'MERSİS numarası' nedir? MERSİS numarası nasıl sorgulanır?

Genellikle SMS mesajlarında görülen MERSİS NO nedir sorusu bir çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki MERSİS NO nedir ve hangi amaçla kullanılır?

MERSİS, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi’nin kısaltılmış halidir. Bakanlıklarda ve borsa kurumlarında MERSİS numaralarının bulunduğu ortak veri tabanları vardır. Peki, Mersis nedir? Mersis numarası ne anlama gelmektedir?

28.07.2006 tarihli Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planında yer alan; Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sistemi ve Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projeleri 08.10.2010 tarihinde birleştirilerek Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) adını almıştır.

19.04.2010’da MTK Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde pilot olarak uygulamaya başlanmıştır.

Eski kayıtların Sisteme aktarılması ve uygulamanın yaygınlaştırılması çalışmaları sonucunda 01.01.2015 tarihi itibariyle Sistem 238 ticaret sicili müdürlüğünde kullanılmaya başlanmıştır.

Mevzuatta meydana gelen temel değişikliklere bağlı olarak yazılımda ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla yazılım ve teknolojik altyapı yenilenmiş ve uygulamanın yeni versiyonu 06.03.2017 tarihinde devreye alınmıştır.

Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) iki temel fonksiyonu sağlamak amacıyla tasarlanmış merkezi bir bilgi sistemidir. Bu fonksiyonlardan ilki, şirket ile ticari işletmelerin kayıt, değişiklik ve terkin işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesi ve ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolanarak elektronik ortamda sunulmasıdır. İkinci temel fonksiyonu ise tüm tüzel kişilikler ve diğer ekonomik birimlerin (tacir, serbest meslek erbabı, meslek örgütleri, dernek, vakıf, sendikalar, odalar, birlikler ve bunların üst kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları) tekil numara ile bir sistemde birleştirilerek kamu kurumlarının tüzel kişiliklerle ilgili ihtiyacı olan bilgilerin tek noktadan sağlanmasıdır.

MERSİS ülkemizdeki e-dönüşüm sürecinin en önemli projelerinden olup, kamunun elektronik hizmetleri için tasarlanan dört temel veri tabanından (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS)) birisidir.

MERSİS numarası 16 haneli bir numaradır. Limited ve anonim şirketlerde “0” ile başlar, sonrasında vergi numarası gelir, son olarak “000” ve “15-16-17 vb. gibi” rakamlarla biter. Şahıs işletmelerinde ise; şirket sahibinin TC kimlik numarası ile başlar ve 00015, 00019 vb. gibi biter. MERSİS numaranız yukarıda tarif edildiği şekilde değil de, karmaşık sayılardan oluşuyorsa bu şirketinizin geçici MERSİS numarasıdır. Örneğin; 1122334455667788 gibi. Bu gibi bir durumla karşılaşırsanız bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğüne durumu bildirerek MERSİS numarası üretilmesini talep edebilirsiniz.

BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI

238 Ticaret Sicil Memurluğu’ndan Sicil Esas Defteri kayıtlarında yer alan gerçek veya tüzel kişiliklere ilişkin Şirket Türü, Unvan, Adresi, İl, İlçe, Faaliyet Durumu, Ticaret Sicil Numarası, Tescil Tarihi, Vergi Dairesi, Vergi No, Süresi, Tescil Tarihi, Şube Bilgileri, Şirket amaç ve konusu, Temsilcilerin TCkimlik no, ad soyad, yetki süresi, yetki adı, ortakların TCkimlik numarası, ve sermaye miktarı, firma acentası, ticaret sicil gazetesi bilgileri, noter bilgisi

Dernekler Dairesi Başkanlığı’ndan; Dernek Kütük Numarası, Dernek Adı, Dernek Vergi No, Adresi, Telefon, Faks, E-Posta, Dernek Kuruluş Amacı (metin bilgisi tutulacak) bilgileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Vakıf Kütük Numarası, Vakıf Adı, Adres, İl,İlçe, Telefon, Faks, E-Posta, Vakıf Türü bilgileri

 

MERSİS NUMARA SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Şirketinizin MERSİS numarasını bilmiyorsanız, öncelikle mersis.gumrukticaret.gov.tr‘ye kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamlayıp, sisteme giriş yaptıktan sonra sağ bölümde bulunan "şirket sorgulama" bağlantısına tıklayın. Açılan sayfada "Firma Arama" bağlantısına tıklayın. Açılan sayfada sorgulama yapmak için seçenekler sunuluyor. Bunlardan hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Örneğin sadece ticaret sicil numaranızı yazarak ve bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğünü seçerek arama yapabilirsiniz. Ünvan ile sorgulama yapmak istiyorsanız ünvanı komple büyük harflerle yazmanız gerekmekte.

 

 

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