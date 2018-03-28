MERSİS numara sorgulama işlemi nasıl yapılır?

MERSİS sistemi ile birçok şirket tüzel kişilikler hakkında ihtiyaç duyulan bilgilere tek bir noktadan ulaşabiliyorlar. Kimlik bilgileriniz üzerine kayıtlı, ortağı/sahibi veya yetkilisi olduğunuz şirket/ticari işletme bilgisini görüntüleme hizmetinden faydalanmak için sorgulama formunu eksiksiz olarak doldurmanız gerekiyor. İşte, MERSİS numara sorgulama işleminin detayları.

Yüksek Planlama Kurumu tarafından 2006 yılında alınan karar ile Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sitemi oluşturulması kararlaştırılmıştır. Kısaca MERSİS olarak bilinen sistemin amacı sistemde yer alan bilgilerin, kişisel bilgilerin mahremiyeti ve AB müktesabatı çerçevesinde belirlenecek kurallara göre özel sektör kuruluşlarıyla paylaşılmasıdır.

MERSİS NUMARASI NEDİR?

MERSİS numarası 16 haneli bir numaradır. Limited ve anonim şirketlerde “0” ile başlar, sonrasında vergi numarası gelir, son olarak “000” ve “15-16-17 vb. gibi” rakamlarla biter. Şahıs işletmelerinde ise; şirket sahibinin TC kimlik numarası ile başlar ve 00015, 00019 vb. gibi biter. MERSİS numaranız yukarıda tarif edildiği şekilde değil de, karmaşık sayılardan oluşuyorsa bu şirketinizin geçici MERSİS numarasıdır. Örneğin; 1122334455667788 gibi. Bu gibi bir durumla karşılaşırsanız bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğüne durumu bildirerek MERSİS numarası üretilmesini talep edebilirsiniz.

MERSİS NUMARA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

MERSİS SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Şirketinizin MERSİS numarasını bilmiyorsanız, öncelikle mersis.gumrukticaret.gov.tr‘ye kayıt olmanız gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamlayıp, sisteme giriş yaptıktan sonra sağ bölümde bulunan "şirket sorgulama" bağlantısına tıklayın. Açılan sayfada "Firma Arama" bağlantısına tıklayın. Açılan sayfada sorgulama yapmak için seçenekler sunuluyor. Bunlardan hepsini doldurmak zorunda değilsiniz. Örneğin sadece ticaret sicil numaranızı yazarak ve bağlı bulunduğunuz ticaret sicil müdürlüğünü seçerek arama yapabilirsiniz. Ünvan ile sorgulama yapmak istiyorsanız ünvanı komple büyük harflerle yazmanız gerekmekte.