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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Adnan AÇIKGÖZ / DHA
25.01.2019 - 15:48, Son Güncelleme:

Mersin'in konuştuğu 'hazine' iddiası! 'Bu tünel büyük ihtimal hazineye gidiyor...'

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MERSİN'de hazine arayıcısı Bekir Tatlı tarafından ulaşılan ve içerisinde 2 bin 300 yıllık büyük bir imparator hazinesi bulunduğuna inanılan mezar odası ve tüneldeki kazıların devamı için devlet desteği bekleniyor.

Kent merkezinde hazine aramak için 18 Ocak'ta Mersin Müze Müdürlüğü'ne başvuran Bekir Tatlı, define arama ruhsatı alarak 90 metrekarelik alanda kazı çalışması başlattı. Maliye, Gümrük ve İçişleri Bakanlığı'nın mahalli temsilcilerinin de yer aldığı çalışmalarda bir mezar odası ve odadan ayrılan bir tünel bulunduğunu savunan Tatlı, kanuni engellerle karşılaştı.

Mezar odasının kazı izni alınan alanın yaklaşık yarım metre ilerisinde kaldığını ileri süren Tatlı, mezar odasında 2 bin 300 yıllık büyük bir hazinenin bulunduğunu iddia ediyor. Hangi yöne doğru kazıldığı bilinmeyen tünelin kendi alanı dışına çıkması halinde kazıyı sonlandırmak zorunda kalacak olan Tatlı, kazının devam edebilmesi için devletin üst kademelerinden destek bekliyor.

'İMPARATOR HAZİNESİ'

Toprağın altında yaklaşık 2 bin 300 yıllık bir hazinenin bulunduğunu ileri süren Tatlı, "İlk etapta devletten bütün izinlerimi aldım, kazıya başladım. Kazıda beklediğim alan benim sınırdan yarım metre ileride kaldı ama şuan alttaki emareyi yakaladım, kazıya devam ediyorum. Altta çok güçlü bir hazine odası var. Bu belki devletimizi kalkındıracak bir hazine, basit bir hazine değil. İndiğim zaman benim sınırlar içerisinde ise hazine devletin ama dışında ise burayı kapatacaklar. Ben de bunların toprak altında kalmasını istemiyorum. Çıkarılsın, vatandaş ve devlet faydalansın. Buranın geçmişi 2 bin 500 yıllık. Yunan dönemine ait 2 bin 300 yıllık bir hazine çıkacak. Bana göre Yunan dönemine ait bir imparatorun hazinesi çıkacak" dedi.

Çalışmaların tünelde devam ettiğini ifade eden Tatlı, "Tünel aşağı doğru gidiyor. Benim alanım 90 metrekare. 90 metrekare alanın dışına giderse tünel büyük ihtimal hazine odasına gidiyor. O alanın dışına çıkarsa benim yapacağım hiçbir şey yok. Çok önemli bir imparatorun hazinesi var. Dünya çapında isim yapacak bir yer burası. Araba büyüklüğünde taş bloklarla girişi kapatmış, aşağı doğru tünel yapmış, tünelden de hazine odasına gidiyorsunuz. Blokları kaldırıp tünele girdik. Şuan tünelde çalışma yapıyorum ama sınırlarımın dışında ise hiçbir şey yapamam. Hazine toprağın altında kalacak" diye konuştu.

Mersinin konuştuğu hazine iddiası Bu tünel büyük ihtimal hazineye gidiyor...

Mersinin konuştuğu hazine iddiası Bu tünel büyük ihtimal hazineye gidiyor...

Mersinin konuştuğu hazine iddiası Bu tünel büyük ihtimal hazineye gidiyor...


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