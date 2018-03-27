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    Mersin'i toz bulutu sardı, görüş mesafesi 1 kilometrenin altında

    DHA
    27.03.2018 - 12:15 | Son Güncelleme:

    Mersin'in Anamur ilçesini etkisi altına alan yoğun toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi.

    Suudi Arabistan ve Suriye üzerindeki aşırı rüzgarların kaldırdığı çöl tozları Hatay, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

    Havaya karışan yoğun toz nedeni ile görüş mesafesi 1 kilometrenin altına düşerken, güney illerinde etkili olan toz bulutu, Mersin'in Anamur ilçesini de etkisi altına aldı.

    İlçenin 7 kilometre batısındaki Ören Mahallesi, şehir merkezi ve Azı Tepesi'ni de içine alan bölüm, toz bulutunun içerisinde kaldı. Bazı çilek ve muz seralarına da zarar veren toz bulutunun önümüzdeki günlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

    Etiketler: NoMobil , gündem
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