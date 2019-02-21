Mersin’e DP formülü
İYİ Parti’nin Mersin’den aday göstermek istediği Burhanettin Kocamaz’ın adının il seçim kuruluna geç bildirilmesi krize neden oldu. İYİ Parti Kocamaz’ı Demokrat Parti adayı yapmak için harekete geçti. Ancak Siyasi Partiler Yasası’nın bu formülü tartışmalı hale getirdiği belirtilirken, İYİ Parti “Engel yok” görüşünde.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Mersin büyükşehir belediye başkan adayı ilan ettiği Burhanettin Kocamaz’ın, yasal süre içinde adaylık başvurusunun yapılmaması dün siyasi kulislerde en çok tartışılan konu oldu. Bu aşamadan sonra izlenebilecek yollar konuşuluyor. Bu yöntemlerin başında da Kocamaz’ın bir başka partiden aday gösterilmesi geliyor. Siyasi Partiler Yasası’nın (SPY) 40. maddesinde, “Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıldıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz” hükmü var. Bu hükmün, Kocamaz’ın başka bir partiden adaylığına veya bağımsız adaylık başvurusu yapmasına engel olduğu belirtiliyor.
İYİ Parti yönetimi, dün Kocamaz’ın adaylığı için hukuki formülleri değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre, Kocamaz dün Demokrat Parti (DP) yönetimi ile görüştü. Temaslar sonunda Kocamaz’ın, DP’den aday gösterilmesi üzerinde anlaşmaya varıldı. DP’nin ‘Mersin adayını güncellemesi’ yoluyla Kocamaz’ın ismini il seçim kuruluna bugün bildirmesi formülü kabul edildi. İYİ Parti yönetimi, “Biz merkez yoklaması yapmadık, seçim kuruluna da hiç aday ismi bildirmedik. Bu nedenle SPY 40. maddesindeki hüküm Kocamaz’ın DP’den aday olmasını engellemez” tezini savunuyor. Kocamaz’ın adaylığı konusundaki son kararı YSK verecek.
YSK’nın önceki seçimlerde, başvurusu gecikme nedeniyle reddedilen adayın itirazını kabul ettiğine ilişkin örnekler de gündeme taşındı. YSK yetkilileri, 2014 seçimlerinde Sarıyer’de yaşanan olayda, başvurunun zamanında seçim kuruluna getirildiği, gecikme evrak işlemleri nedeniyle yaşandığı için itiraza olumlu yanıt verildiğini ifade ediyorlar.
KAMERAYLA SAAT TESPİTİ
Kocamaz’ın başvurusunun gecikmesine ilişkin kamera kayıtlarının incelendiği de öğrenildi. Başvunun binaya yaklaşık yarım saat geç getirildiği tespit edildi.YSK’nın 2009’da Gümüşhane, Mardin ve Muş adaylarını benzer gecikmeyle reddettiğine ilişkin örnekler verildi.
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