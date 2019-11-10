Mersin’deki kardeş 4 cenazeyi almıyor
Fatih’deki evlerinde intihar eden Cüneyt, Oya, Yaşar ve Kamuran Yetişkin’in cenazeleri 5 gündür Adli Tıp’ta bekliyor.
Yetişkin kardeşlerin arkadaşı Serpil Alkan, dün de Adli Tıp’a gitti ancak cenazeleri teslim alamadı.
Gazetecilere açıklama yapan Alkan şunları söyledi: “Mersin’deki kardeşleri ile görüştüm. ‘Siz daha yakındınız onlara’ dediler. Ayazağa Mezarlığı’nda yan yana 4 mezar ayarlandı. Mersin’den dilekçe gelir gelmez cenazeleri teslim alıp defnedeceğiz.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle