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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.08.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

Mersin'deki bankacı cinayetinde kan donduran detaylar... Her satırı dehşet!

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Mersin'deki bankacı cinayetinde kan donduran detaylar... Her satırı dehşet!

Mersin'de geçtiğimiz yıl kasım ayında ayrılmak üzere olduğu kocası tarafından öldürülen bankacı Cemile Ertürkoğlu'nun (34) vahşice bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlanarak 'müebbet hapis cezası' istenilen lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu'nun (36) cinayete ilişkin ifadesi kan dondururken zanlının eşini öldürüp cesedini parçaladıktan sonra çocuğunu okuldan alıp komşusuna çay içmeye gittiği ortaya çıktı.

28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde meydana gelen cinayete ilişkin Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianame, Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, halen tutuklu bulunan zanlı Mustafa Ertürkoğlu için ’tasarlayarak öldürme’, ’canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ ve ‘eşi kasten öldürme’ suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet istenildi. Davarın ilk duruşması ise 21 Kasım'da görülecek.

Eşini parçalayıp, şehrin farklı yerlerine bırakmış

Savcılıkça hazırlanan iddianamede Ertürkoğlu'nun eşini öldürmesiyle ilgili tüm ayrıntılara yer verildi. İddianameye giren ifadesinde evlilik yıl dönümü olduğu için eşine hediye aldığını söyleyen Ertürkoğlu, eşinin kendisini sevmediğini söylediğini iddia etti. Zanlı, eşini hediyeyi verme bahanesiyle eve çağırdığını, gözünü şal ile kapattığını, yatak odasında boğazını maket bıçağıyla kestiğini ve 2-3 dakika içinde eşinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Eşinin öldüğünden emin olduktan sonra parçalara ayırdığını ifade eden Ertürkoğlu, yakındaki bir mağazadan kıyma makinesi aldığını, parçaladığı eşinin bedenini şehrin farklı yerlerindeki çöp kutularına attığını dile getirdi. Ertürkoğlu ayrıca eşinin parçalarından bir bölümünü de Şehir Mezarlığındaki kayınvalidesinin mezarının yanında bulunan ’Elazığlı’ olarak hatırladığı mezara gömdüğü ifade etti.

Çocuğunu okuldan alıp, alışveriş yapıp, komşusunda çay içmiş

Cinayetin ardından çocuğunu okuldan aldığını ve birlikte markete gidip alışveriş yaptığını anlatan Ertürkoğlu, oğluyla çocuk parkında biraz oyalandıktan sonra komşularına gittiğini söyledi. Burada 20.30’a kadar çay içtiklerini ve saat 21.00 gibi eve geçtiklerini dile getiren Ertürkoğlu, çocuğunun 23.00 sularında uyuduğunu, bunun üzerine eşini parçalamaya devam ettiğini ifade etti.

İzleri kaybetmek için diş fırçasıyla fayansların arasını yıkamış

Bütün parçaları yok ettikten sonra oğlu okuldayken tekrar eve geldiğini belirten Ertürkoğlu, evdeki kalıntı ve izleri yok etmek için banyo ile tuvaleti çamaşır suyuyla yıkadığını, fayansların arasını diş fırçası ile sürterek yıkadığını, üzerinde cesedi parçaladığı halıyı da 10 santimlik boylarda kesip, ayrı ayrı poşetlere koyarak eve en yakın çöp konteynerına attığını, daha sonra da polis merkezine giderek sanki eşinin kendiliğinden kayıp olmuş gibi müracaatta bulunduğunu söyledi. Cesedin bulunmasını önlemek için böyle bir müracaatta bulunduğunu dile getiren Ertürkoğlu, eşini öldürme sebebinin kendisini sevmemesi olduğunu ancak cinayeti tasarlayarak ve planlayarak işlemediğini savundu.

Savcılık, zanlının olayı tasarlayarak ve planlayarak gerçekleştirdiğini iddia etti

Savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istediği Mustafa Ertürkoğlu’nun cinayeti tasarlayarak ve planlayarak işlediğini iddia etti.

İddianamede, "Böyle bir cinayeti işleyen normal bir kişi geçirdiği şokun etkisi ile olayın detaylarını tam olarak anlatmasının mümkün olmamasına rağmen şüpheli, cinayet anını saat saat ve tüm ayrıntıları ile hiç bir anını atlamadan anlatmasının cinayeti işlemeyi önceden tasarladığı ve eşini kimsenin olmadığı ve savunmasız bir anını kollayarak ve WhatsApp uygulaması üzerinden ve telefonla ısrarla arayarak olay günü eve çağırdığı, eşi olan maktul eve geldikten sonra planladığı şeklide önceden temin ettiği ve yatak odasına bıraktığı maket bıçağı ile eşinin boğazını kesmek ve vücudunu ayırıp, etini kıyma makinesindan geçirmek suretiyle vahşice bir yöntemle öldürdüğü anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Olayın özeti

28 Kasım 2018 tarihinde merkez Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, lojistik firması çalışanı Mustafa Ertürkoğlu, bankacı eşi Cemile Ertürkoğlu’nun kayıp olduğunu belirterek polise başvurmuş, şahsın çelişkili ifadelerinden şüphelenen polis, kadının ailesi ile de görüştükten sonra araştırma başlatmış ve çiftin evinde yapılan aramada kan izlerine rastlanınca Ertükoğlu gözaltına alınmıştı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda, kadını öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, ceset parçalarını Mersin Şehir Mezarlığı’nda bulmuş, Mustafa Ertükoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mersindeki bankacı cinayetinde kan donduran detaylar... Her satırı dehşet

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