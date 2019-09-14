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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
14.09.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

Mersin'deki bakıcı şiddetini oyuncağın içindeki ses cihazı ortaya çıkardı!

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Mersin'de bakıcıya bıraktıkları 1 yaşındaki kızları Öykü’nün vücudundaki morlukları görünce şüpheye kapılan baba, oyuncak araba içerisine yerleştirdiği ses kaydıyla minik kıza şiddet uygulandığını ortaya çıkardı. Ses kaydında bakıcının, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı" sözleri ile tokat ve ağlama sesi duyan baba, eşiyle birlikte soluğu savcılıkta aldı. Ailenin şikayeti üzerine savcılık soruşturma başlattı

Güzellik merkezi çalışanı Alper Erdemil(29) ile eşi Fatma Erdemil(27), yaklaşık bir ay önce, kızlarına bakması için N.K. isimli kadınla anlaştı. Her sabah Öykü’yü N.K.’nin evine bırakıp, iş çıkışı alan anne-baba, kısa süre sonra küçük kızın vücudunda morluklar olduğunu fark etti. Morlukların nedenini sordukları bakıcıdan, ’Kızımız yürümeyi yeni öğreniyor" yanıtı alan çift, Öykü’nün şiddet gördüğünden şüphelendi.

Kızını almak için gittiği bir akşam bakıcının evinden bağırma sesleri geldiğini duyan baba, internetten aldığı ses kayıt cihazını Öykü’nün oyuncak arabasına yerleştirdi. Ertesi sabah kızını, oyuncak arabasıyla birlikte bakıcıya teslim etti. Aynı günün akşamında dinlediği ses kaydında ise bakıcı N.K. olduğu iddia edilen bir kadının Öykü’ye, "Kes sesini, seni öldürürüm. Sus, sesini kes, yat. Sus artık yeter, sabrım kalmadı" şeklindeki sözleri ile tokat ve ağlama seslerini duydu. Anne-baba hemen savcılığa şikayetçi oldu.

Mersindeki bakıcı şiddetini oyuncağın içindeki ses cihazı ortaya çıkardı

’KAYITLARI DİNLEDİĞİMİZDE KANIMIZ DONDU’

Baba Alper Erdemil yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Çocuğu bakıcıdan almaya gittiğim de zile basmadan önce, evin içerisinden bağırma sesleri geldiğini duydum. Bu durumu eşimle paylaştım. İnternet üzerinden ses kayıt cihazı sipariş ettim. ’Cihazı nasıl kullanabilirim?’ diye düşünürken, kızım oyuncak sepetinin içerisinden arabayı alıp elinden sallamaya başladı. Biraz incelediğimde cihazı yerleştirmek için çok uygun bir oyuncak olduğunu tespit ettim. Vidaları sökerek, cihazı yerleştirdim ve sabitledim. Kızımla birlikte bakıcının evine gönderdim. Akşam kızımla birlikte oyuncağı teslim aldım. Kayıtları dinlediğimizde kanımız dondu. Çocuğumuza uygulanan şiddeti fark ettik. Hiç şefkat görmediğini, sürekli bağırıldığını, hakaret ve küfür edildiğini tespit ettik. Savcılığa gereken şikayetlerde bulunduk. İfadelerimizi verdik, olayı yargıya taşıdık."

Mersindeki bakıcı şiddetini oyuncağın içindeki ses cihazı ortaya çıkardı

’DURUP DURUP AĞLIYORUM’

Sinirlerinin bozulduğunu ve ağlama nöbetleri geçirdiğini ifade ederek, N.K.’nin hak ettiği cezayı almasını isteyen anne Fatma Erdemil ise "Onüç saatlik ses kaydı olduğu için ’acaba’larla yaklaştık. Kayıtlarda, çocuğuma kahvaltı yaptırmak istiyor. Çocuğum diş çıkarma aşamasında olduğu için çok fazla bir şey yemiyor. ’Bu yemeği yiyeceksin, yemezsen seni öldürürüm. Allah’ın cezası’ gibi sözler duydum, çok kötü oldum. Psikolojik olarak çok yıprandık. Hala çok kötüyüm. Durup durup ağlıyorum. Adalette bir ses kaydı ne kadar geçerli olur bilmiyoruz ama bu kayıt normal bir kayıt değil. Kadının çocuğuma vurduğu, şiddet uyguladığı, sözlü ve fiziksel şiddet var çocuğuma yönelik. Kadının hak ettiği cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

Ailenin şikayeti üzerine Cumhuriyet savcılığı, bakıcı N.K. hakkında soruşturma başlattı.

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