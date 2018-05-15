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    Mersin'de yÄ±kÄ±m gerginliÄŸiÂ

    MERSÄ°N (AA)
    15.05.2018 - 14:11 | Son GÃ¼ncelleme:

    Mersin sahilinde imara aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±kÄ±mÄ±na karar verilen kafenin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± polise direnince yaÅŸanan arbedede 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri, Ã¼zerlerine benzin dÃ¶kerek Ã§atÄ±ya Ã§Ä±kan gruba ve sanayi tÃ¼pÃ¼nÃ¼ ateÅŸe vermekle tehdit eden kiÅŸiye engel oldu. Kafenin yÄ±kÄ±mÄ±ndan Ã¶nce polis memurlarÄ±, TÃ¼rk bayraklarÄ±nÄ± ve Mustafa Kemal AtatÃ¼rk posterlerini Ã§Ä±kardÄ±.

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    • Mersinde yÄ±kÄ±m gerginliÄŸi
    • Mersinde yÄ±kÄ±m gerginliÄŸi
    • Mersinde yÄ±kÄ±m gerginliÄŸi
    • Mersinde yÄ±kÄ±m gerginliÄŸi

    Mersin sahilinde, imara aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±kÄ±lmak istenen kafenin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± polise direnince yaÅŸanan arbedede 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

    Merkez Akdeniz ilÃ§esi sahilindeki KÃ¼ltÃ¼r Park iÃ§erisinde yer alan Enver A'ya ait kafe iÃ§in imara aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±kÄ±m kararÄ± verildi.Â Â Â Â Â 

    BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ait iÅŸ makineleri, sabah saatlerinde zabÄ±ta ekipleriyle birlikte yÄ±kÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in kafeye gitti.Â Â Â Â Â 

    Karara itiraz eden iÅŸ yeri sahibi ile Ã§alÄ±ÅŸanlar ve aileleri, iÅŸ makinelerinin geÃ§iÅŸine izin vermedi. YaklaÅŸÄ±k 25 kiÅŸilik grup iÅŸ makinelerinin Ã¶nÃ¼nde oturma eylemi yaptÄ±.Â Â Â Â Â 

    Benzin bidonlarÄ±yla iÅŸ yerinin Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan bir grup ise Ã¼zerlerine benzin dÃ¶kÃ¼nce bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi yÃ¶nlendirildi.Â Â Â Â Â 

    Polisin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen gruptakiler daÄŸÄ±lmazken, Ã§atÄ±daki Ã§alÄ±ÅŸanlar da bÃ¶lgeye taÅŸ ve tuÄŸla fÄ±rlattÄ±.Â Â Â Â Â 

    Bunun Ã¼zerine Ã§evik kuvvet ekipleri, biber gazÄ± ve plastik mermiyle hem oturan gruba hem de Ã§atÄ±dakilere mÃ¼dahale etti.Â Â Â Â Â 

    Bu sÄ±rada bir Ã§alÄ±ÅŸan, mutfaktan getirdiÄŸi sanayi tÃ¼pÃ¼nÃ¼ aÃ§arak patlatmakla tehdit etti.Â Â Â Â Â 

    BÃ¼yÃ¼k paniÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± olayda Ã§evredeki vatandaÅŸlar anonslarla bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bir polis memuru eylemcinin dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanÄ±p duruma mÃ¼dahale ederek tÃ¼pÃ¼n vanasÄ±nÄ± kapattÄ±.Â Â Â Â Â 

    Kafenin etrafÄ±nÄ± saran polis, Ã§atÄ±daki 5 kiÅŸiyi aÅŸaÄŸÄ±ya indirdi.Â Â Â Â Â 

    YaÅŸanan arbedede 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, fenalaÅŸan 4 kiÅŸiye ambulanslarda mÃ¼dahale edildi.Â Â Â Â Â 

    GÃ¶zaltÄ± iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan kafedeki yÄ±kÄ±m tamamlandÄ±.Â Â Â Â Â 

    Etiketler: mersin sahili , imar , gÃ¼ndem
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