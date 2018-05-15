Mersin sahilinde, imara aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±kÄ±lmak istenen kafenin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± polise direnince yaÅŸanan arbedede 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Merkez Akdeniz ilÃ§esi sahilindeki KÃ¼ltÃ¼r Park iÃ§erisinde yer alan Enver A'ya ait kafe iÃ§in imara aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyle yÄ±kÄ±m kararÄ± verildi.Â Â Â Â Â

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesine ait iÅŸ makineleri, sabah saatlerinde zabÄ±ta ekipleriyle birlikte yÄ±kÄ±mÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in kafeye gitti.Â Â Â Â Â

Karara itiraz eden iÅŸ yeri sahibi ile Ã§alÄ±ÅŸanlar ve aileleri, iÅŸ makinelerinin geÃ§iÅŸine izin vermedi. YaklaÅŸÄ±k 25 kiÅŸilik grup iÅŸ makinelerinin Ã¶nÃ¼nde oturma eylemi yaptÄ±.Â Â Â Â Â

Benzin bidonlarÄ±yla iÅŸ yerinin Ã§atÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan bir grup ise Ã¼zerlerine benzin dÃ¶kÃ¼nce bÃ¶lgeye Ã§ok sayÄ±da polis, itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekibi yÃ¶nlendirildi.Â Â Â Â Â

Polisin uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen gruptakiler daÄŸÄ±lmazken, Ã§atÄ±daki Ã§alÄ±ÅŸanlar da bÃ¶lgeye taÅŸ ve tuÄŸla fÄ±rlattÄ±.Â Â Â Â Â

Bunun Ã¼zerine Ã§evik kuvvet ekipleri, biber gazÄ± ve plastik mermiyle hem oturan gruba hem de Ã§atÄ±dakilere mÃ¼dahale etti.Â Â Â Â Â

Bu sÄ±rada bir Ã§alÄ±ÅŸan, mutfaktan getirdiÄŸi sanayi tÃ¼pÃ¼nÃ¼ aÃ§arak patlatmakla tehdit etti.Â Â Â Â Â

BÃ¼yÃ¼k paniÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± olayda Ã§evredeki vatandaÅŸlar anonslarla bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Bir polis memuru eylemcinin dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan faydalanÄ±p duruma mÃ¼dahale ederek tÃ¼pÃ¼n vanasÄ±nÄ± kapattÄ±.Â Â Â Â Â

Kafenin etrafÄ±nÄ± saran polis, Ã§atÄ±daki 5 kiÅŸiyi aÅŸaÄŸÄ±ya indirdi.Â Â Â Â Â

YaÅŸanan arbedede 10 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, fenalaÅŸan 4 kiÅŸiye ambulanslarda mÃ¼dahale edildi.Â Â Â Â Â

GÃ¶zaltÄ± iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan kafedeki yÄ±kÄ±m tamamlandÄ±.Â Â Â Â Â