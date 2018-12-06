Mersin'de yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama geldi...
Mersin Valiliğinden dün yapılan açıklamada, perşembe günü kent genelinde kuvvetli sağanak beklendiğini, bunun da olumsuzluklara yol açabileceği değerlendirilerek okullar 1 günlük süreyle tatil edilmişti. Mersin'de yaşayan binlerce öğrenci, bugün sosyal medya üzerinden cuma gününe yönelik tatil haberlerini sorgulamaya başladı. Öğrencilerin bu açıklamalarına yönelik Valilikten açıklama geldi. Peki, Mersin'de yarın okullar tatil mi?
Vali Ali İhsan Su da Twitter'dan "Değerli veliler kıymetli öğrenciler, kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06.12.2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." şeklinde açıklama yapmıştı ve Mersin'de eğitim ve öğretime 1 günlüğüne ara verilmişti. Cuma günü için binlerce öğrenci tatil mi sorusunu sorgulamaya başladı. Öğrencilerin asılsız haberlerine ilişkin Valilikten açıklama geldi. Peki, Mersin'de yarın okullar tatil mi?
VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA
Bugün sosyal medyada yoğun yağış nedeniyle 07.12.2018 Cuma (Yarın) günü okulların tatil edildiğine yönelik haberler yayınlandığı tespit edilmiştir.
Okulların tatil edildiğine yönelik yayınlanan haberler asılsız olup, bu konuda Valiliğimizce alınmış herhangi bir karar bulunmamaktadır. Yarın eğitim ve öğretime normal bir şekilde devam edilecektir.
Bu tür asılsız haberleri yayınlayarak halkımızı yanıltanlar hakkında gerekli yasal işlem başlatılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 06.12.2018
BASIN DUYURUSU (Okulların Tatil Edilmesine Yönelik Yanıltıcı Haberler)https://t.co/4Gx9EQWi6W pic.twitter.com/0xT327ww1i— Mersin Valiliği (@MersinValiligi) 6 Aralık 2018
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