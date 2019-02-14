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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA, Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
14.02.2019 - 14:03, Son Güncelleme:

Mersin'de vahşet! Olaydan eğlenceye gitmişler

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Mersin'de iki çocuk annesi bir kadın, komşusu tarafından altınları için boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Cinayet zanlısı olarak yeğeni ile birlikte gözaltına alınan komşusunun, öldürdüğü kadının bileziklerini Tarsus ilçesinde kuyumcudan bozdurduktan sonra eğlenceye gittikleri ortaya çıktı.

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  • Mersinde vahşet
  • Mersinde vahşet
  • Mersinde vahşet
  • Mersinde vahşet
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Toroslar Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 2 kişi, hırsızlık amacıyla 2 çocuk sahibi Nilüfer ve Mustafa Kaya çiftine ait eve girdi. Şüpheliler, evde yalnız olan Nilüfer Kaya'dan bileziklerini istedi. Nilüfer Kaya hırsızlara direnince arbede çıktı. Şüpheliler, Kaya'nın boğazını kesip, evdeki 5 bileziği alarak kaçtı. 

Bir süre sonra okuldan gelen kadının 12 yaşındaki E.K., annesini kanlar içinde görünce üst katta oturan akrabalarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nilüfer Kaya'nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Nilüfer Kaya'nın cansız bedeni, incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.

Olayın ardından çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin Kaya ailesinin komşuları Kerem G. ve dayısı Hüseyin K. olduğunu saptadı. Şüpheliler, bilezikleri bozdurdukları Tarsus ilçesinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ALTINLARI BOZDURDUM, ALEM YAPTIM

Emniyetteki sorgularında, suçlarını itiraf eden Hüseyin K. ile Kerem G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Basın mensuplarının sorularını 'Pişmanım' diye karşılık veren Hüseyin K, "Altınları bozdurdum, alem yaptım" dedi.

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