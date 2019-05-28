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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA)
28.05.2019 - 16:38, Son Güncelleme:

Mersin'de tartışılan festival ertelendi

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Mersin'de tartışılan festival ertelendi

Mersin'de 5-7 Haziran tarihleri arasında caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil bölgesinde yapılması planlanan PopFest 2019 ertelendi.

Merkez Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl (Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirileceği duyurulan PopFest 2019, yer seçimi nedeni ile eleştirilerin hedefi oldu. Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçunun sahne alacağı organizasyonun yaratacağı ses ve ışık kirliliğinin sahile çıkan caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarını olumsuz etkileyebileceği üzerine kentte yaşayanlar, hayvanseverler ve bazı sanatçılar, etkinliğin başka bir yerde yapılmasını istedi.

TBMM gündemine de taşınan konu bugün Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mersin Sanayicileri ve İş Adamaları Derneği (MESİAD) Başkanı Hasan Engin ve PopFest'in organizatörlerinden olan iş adamı Hüseyin Çalışkan tarafından masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Hüseyin Çalışkan, çevreye etki edecek durumlardan kaçındıklarını Mersin kamuoyunun sesine kulak verdiklerini ve festivali ertelediklerini belirterek, "Konuya duyarlılık gösteren MESİAD Başkanımız Hasan Engin'e, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a, çevreye ve doğaya sahip çıkan Mersin kamuoyuna teşekkür ederiz" dedi.

Canlıların yaşam haklarına saygı duyduklarının altını çizen MESİAD Başkanı Hasan Engin ise "Türkiye'nin her tarafından yoğun ilgi ile karşılaşacak bu etkinlik Mersin'in tanıtımı için önem taşıyor. Organizasyon aynı zamanda kentteki esnafın para kazanmasını ve otellerdeki doluluk oranının artmasını sağlayacak ama canlıların yaşam hakkı her şeyden önce gelir. Bu nedenle bir araya gelip organizasyonun ileri bir tarihte yapılmasına karar verdik" diye konuştu.

 

Caretta carettaların gönüllü "ebe"si
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