Mersin'de tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2'si ağır 16 işçi de yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Narenciye bahçesine çalışmaya giden 16 tarım işçisinin içinde bulunduğu Nezir Sarıgül yönetimindeki 33 CAC 03 plakalı midibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Kazada işçilerden Afganistan uyruklu Abdul Ahmet Jura (31) yaşamını yitirdi, şoför Nezir Sarıgül ile 15 işçi de yaralandı.
Kazanın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayakta müdahale edilen Nezir Sarıgül gözaltına alınırken, diğer yaralılar ise ambulanslarla Mersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kazanın, yağmur nedeniyle limon toplama işinin iptal olması üzerine dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.
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