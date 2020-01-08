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İHA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:20,Son Güncelleme:/

Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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Mersin'de tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de jandarma ekiplerinin tarih eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Mezitli ilçesi, Fatih Mahallesi'nde oturan 2 şahsın elinde tarihi eser niteliği taşıyan tablo, heykel, sikke ve el yazması Kur'an-ı Kerim bulunduğu ve satmak için müşteri aradığını öğrendi. Bunun üzerine şahısları izlemeye alan ekipler, ihbarın doğru olduğunu tespit etti.

Alınan izinler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada Anadolu kültürüne ait olmayan 2 tablo, 1 deri üzerine el yazması kitap, 10 Roma dönemine ait gümüş sikke, 1 heykel, 3 sırlanmış kap, 3 insan ve hayvan figürlü obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi, jandarmaya götürüldü.

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