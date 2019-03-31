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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.03.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

Mersin'de sonuçlar netleşmeye başladı: İşte son oy oranları

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Mersin'de sonuçlar netleşmeye başladı: İşte son oy oranları

Mersin'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. İşte Saat 22.30 itibarıyla Anadolu Ajansı'nın verilerine göre son durum.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Mersin’de 1 milyon 281 bin 570 seçmen için 4 bin 162 sandık kuruldu. Sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’de sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesi ile sandık görevlileri müşahitler huzurunda sandıkları açarak oyları saymaya başladı.

Seçime yoğun ilgi gösteren Mersinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara akın ettiler. Zaman zaman sandık başlarında uzun kuyruklar oluşurken, seçmenler büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için oy kullandı.

Mersin merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen seçimler il genelinde olaysız sona erdi.

İŞTE SONUÇLAR

Anlık seçim sonuçları, partilerin oy dağılımı, il il seçim sonuçları, en doğru ve en kesin seçim sonuçlarını tüm detaylarıyla aşağıdaki hurriyet.com.tr seçim özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Saat 22.30 itibarıyla Anadolu Ajansı'nın verileri şu şekilde: 

Toplam Sandık : 4.155
Toplam Seçmen : 1.282.874
Açılan Sandık : 2.634
Açılan Sandık Oranı : % 63,39
Kullanılan Oy : 685.750
Geçerli Oy : 671.473
Katılım Oranı : % 84,65


CHP VAHAP SEÇER % 44,33 297.664
MHP HAMİT TUNA % 40,7 273.312
DP AYFER YILMAZ % 11,57 77.706
DİĞER % 1,86 12.466
SAADET PARTİSİ ERDAL ALKAN % 0,56 3.742
DSP EMRAH KÜÇÜKKAPDAN % 0,4 2.705
VATAN PARTİSİ LERZAN ÖZGENÇ % 0,28 1.892
TKP NİŞAN MESUT OYARDI % 0,16 1.050
BTP RAMİS AKIN % 0,14 936

Mersinde sonuçlar netleşmeye başladı: İşte son oy oranları

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