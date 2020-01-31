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AA
Haber Giriş: 31.01.2020 - 09:36,Son Güncelleme:/

Mersin'de sit alanında define arayan iki kişi yakalandı

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Mersin'de sit alanında define arayan iki kişi yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, sit alanında define aradığı tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler Uzuncaburç Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı.

Buraya operasyon düzenleyen ekipler, alanda dedektör ve çapalarla define aradığını belirlediği iki şüpheliyi yakaladı.

Ekiplerin aramasında, 80 sikke ve 33 metal materyal ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

 

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