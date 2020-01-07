Mersin'de sel suları araçları sürükledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de, aşırı yağışlar nedeniyle merkez ilçelerdeki birçok mahallede evleri su bastı, cadde ve sokaklar sulara gömüldü, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.



Merkez Mezitli ilçesinde Onur Sitesi önündeki araçlar sel sularında sürüklendi, Akdeniz ilçesindeki Deliçay taştı.



Kentte yağışlı hava etkisini sürdürüyor.