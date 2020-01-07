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Haber Giriş: 07.01.2020 - 12:27,Son Güncelleme:/

Mersin'de sel suları araçları sürükledi

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Mersin'de sel suları araçları sürükledi

Mersin’de dünden itibaren etkili olan ve özellikle gece yarısından sonra şiddetlenen yağışların neden olduğu sel, araçları sürükledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ‘kırmızı kod’ uyarısı yaptığı Mersin’de, aşırı yağışlar nedeniyle merkez ilçelerdeki birçok mahallede evleri su bastı, cadde ve sokaklar sulara gömüldü, çok sayıda araç suda mahsur kaldı.

Merkez Mezitli ilçesinde Onur Sitesi önündeki araçlar sel sularında sürüklendi, Akdeniz ilçesindeki Deliçay taştı.

Kentte yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

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