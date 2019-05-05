Mersin'de sahur saat kaçta? Türkiye geneli imsakiye bilgileri
Oruç ibadetinin idrak edildiği ramazan ayının gelmesi ile beraber, sahur ve iftar vakitleri de en çok araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Yurt genelinde milyonlarca vatandaş 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece ilk sahur sofrasına oturacak. Mersin'de ikamet eden vatandaşlar da internet üzerinden Mersin sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Peki, Mersin'de sahur saat kaçta? İşte, Türkiye geneli imsakiye bilgileri.
Üç ayların sonuncusu, 11 ayın sultanı olan ramazan, 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece başlayacak, 29 gün sürecek. Bu gece ilk sahur sofrasına oturacak olan vatandaşlar, Diyanet'in bilgileri doğrultusunda ilk sahur ve iftar saatlerini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki, Mersin'de sahur saat kaçta yapılacak? İşte, il il sahur saatleri.
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05 Mayıs 2019 Pazar
|04:06
|05:37
|12:43
|16:30
|19:40
|21:05
|06 Mayıs 2019 Pazartesi
|04:04
|05:36
|12:43
|16:30
|19:41
|21:06
|07 Mayıs 2019 Salı
|04:03
|05:35
|12:43
|16:30
|19:41
|21:07
|08 Mayıs 2019 Çarşamba
|04:01
|05:34
|12:43
|16:30
|19:42
|21:08
|09 Mayıs 2019 Perşembe
|04:00
|05:33
|12:43
|16:30
|19:43
|21:10
|10 Mayıs 2019 Cuma
|03:59
|05:32
|12:43
|16:30
|19:44
|21:11
|11 Mayıs 2019 Cumartesi
|03:57
|05:31
|12:43
|16:30
|19:45
|21:12
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