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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA)
15.02.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Mersin'de öğretmen sokak ortasında öldürüldü... Katili eski eş çıktı

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Mersin'de öğretmen sokak ortasında öldürüldü... Katili eski eş çıktı

Mersin'de lisede müdür yardımcısı olarak görev yapan Kübra Aşkın (37), otomobiliyle evine giderken yolunu kesen eski eşi gemi mühendisi Davut D. tarafından tabancayla öldürüldü. Öğretmenin eski eşi cinayet zanlısı D.D, emniyete giderek teslim oldu.

Olay, Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Caddesi Demircanlar Kavşağı’nda gece geç saatlerde meydana geldi. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Kübra Aşkın, iddiaya göre otomobiliyle evine dönerken 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi Davut D. ve kimliği belirsiz arkadaşı tarafından önü kesildi.

Davut D., bir süre tartıştığı Aşkın’a üzerinde taşıdığı tabancayla 5 el ateş etti. Kübra Aşkın olay yerinde yaşamını yitirirken, Davut D. ve arkadaşı ise kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Aşkın’ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Mersin Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Cinayetin ardından kaçan Davut D., bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

KADIN DERNEKLERİNDEN TEPKİ

Acı haberi alan Kübra Aşkın’ın yakınları ve arkadaşları, ailenin evine akın ederken kadın dernekleri de cinayete tepki gösterdi. Günebakan Kadın Derneği’nden yapılan açıklamada, "Erkek şiddeti bitmiyor. Yine acımız var. Kübra Aşkın boşandığı erkek tarafından öldürüldü" denildi.

Mersinde öğretmen sokak ortasında öldürüldü... Katili eski eş çıktı

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