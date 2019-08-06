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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.08.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Mersin'de korkunç tuzak... İş adamı kurtarıldı

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Mersin'de korkunç tuzak... İş adamı kurtarıldı

Mersin’de Iraklı bir iş adamına kadın ayarlayan, ardından kocası varmış gibi kadın ile iş adamını evde basarak silah zoruyla şantaj yapıp 40 bin dolarını aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1’i kadın 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İş adamı polisin yaptığı operasyon ile bulunduğu adresten kurtarılırken ele geçirilen para da geri verildi.

Edinilen bilgiye göre, Iraklı iş adamı M.J.O. isimli şahıs, Iraklı bir arkadaşının tuzağına düşürüldü. Iraklı şahıs 1'i kız 3 kişi ayarlayarak, iş adamının döviz bürosuna 40 bin dolar yatırdığını, yapacakları bir planla bu parayı alabileceklerini organize etti. Önce üniversite caddesi üzerinde bir ev kiralayan şahıslar, ardından iş adamıyla bir buluşma ayarladı. Bu görüşmede kadın ile iş adamını tanıştıran şahıslar, bir süre sohbet ettikten sonra ayrıldılar. Görüşmenin üzerinden 2 gün sonra iş adamını arayan kadın 'görüşebileceklerini' söyleyerek, müştekiyi daha önce tuttukları eve davet etti. İş adamının eve gelmesinin üzerinden bir süre geçtikten sonra eve gelen biri kocası olduğunu söyleyen 2 kişi, müştekiyi önce dövüp ardından başına bombalı tüfek dayayarak para istedi.

Dövizci durumdan şüphelendi

Bunun üzerine parayı vermeyi kabul eden iş adamı, dövizcisini telefonla ayarak oğlunun yanına geleceğini, 40 bin doları ona vermesini istedi. Adamın konuşmasından şüphelenen dövizci, durumu polise bildirerek, "iş adamının kaçırılmış olabileceğini" ifade etti. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ile bölgedeki ekipler, dövizciye gelen arabayı tespit etti. Parayı alarak seyir halinde bulunan şüpheliler M.N.T. ve Irak uyruklu G.R.A, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Araç içerinde yapılan aramada 25 bin dolar ile 80 bin lira para ele geçirildi.

Rehin tutulan iş adamı operasyonla kurtarıldı

İş adamını kurtarmaya ve diğer şüphelileri de yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, belirlenen 15 eve eş zamanlı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda iş adamı M.J.O. sağlıklı bir şekilde geri kurtarılırken, H.S. isimli kadın ile M.Ş.K, N.Ö., M.E., H.S. ve H.Ö. gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda olayda kullanılan 1 pompalı tüfek ile 7 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen 1'i kadın 8 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ele geçirilen paralarda müştekiye geri verildi.

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