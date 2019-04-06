Mersin'de korkunç ölüm
MERSİN’in Mut İlçesinde rüzgar nedeniyle devrilen ağacı odun yapmak için kesen Şevki Batı (62), yuvarlanan ağaç gövdesinin altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay, ilçeye bağlı Esençay Mahallesi’nde meydana geldi. Şevki Batı'nın bahçesinde bulunan çam ağacı, rüzgar nedeniyle devrildi. Batı da ağacı keserek, odun yapmak istedi. Ancak Batı, dallarını kesmeye başladığı ağacın yuvarlanan gövdesi altında kaldı.
Çağrılan ambulansla Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Batı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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