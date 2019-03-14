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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
14.03.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Mersin'de koca vahşeti... Tahrayla öldürdü, çocukları komşulardan yardım istedi

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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kadın, uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi tarafından evinde tahrayla öldürüldü. Olaydan sonra kaçan zanlı polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E. (48), eve gelen ve uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman E. ile tartıştı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eşinin kafasına tahrayla vurduğu iddia edilen Süleyman E, daha sonra kaçtı.

Çocukların dışarı çıkıp komşulardan yardım istemesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Leyli E'nin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, kavga sırasında odadaki sobanın devrildiğini ve kapının da kırıldığını tespit etti.

Olaydan sonra kaçan zanlının ise polise teslim olduğu bildirildi.

Bu arada, 5 çocukları bulunan Leyli E. ile Süleyman E'nin amca çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Zanlının, Siirt'te yaşadığı ve zaman zaman eşi ve çocuklarının yanına geldiği, Leyli E.'nin de tarlalarda çalıştığı kaydedildi.

 

 

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