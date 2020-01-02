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Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin) (DHA)
Haber Giriş: 02.01.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başlıyor

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Mersin'de karda kaybolan adamı arama çalışmaları yeniden başlıyor

Mersin'in Erdemli ilçesi Musabozulduğu Yaylası'nda 10 gün önce kaybolan Ali Kaçar’ı (63) arama çalışmaları yeniden başladı.

Mersin- Karaman il sınırındaki 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık günü Ali Kaçar ve beraberindeki 3 arkadaşı, yoğun kar yağışı nedeniyle kayboldu.

İhbar üzerine bölgede jandarma, AFAD ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, arama çalışması başlattı. 3 kişi bulunurken Ali Kaçar'a ulaşılamadı.

Kaçar için yürütülen ancak yoğun kar yağışı nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başlatıldı. Arama çalışmaları AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yürütülüyor.

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