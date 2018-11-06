Mersin’de kaçak şarap ve sahte nargile tütünü operasyonu
Mersin polisinin bir ev ve depoya yaptığı operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi. Depoda ve evde kurulan düzenekler, polisi bile şaşkına çevirdi. Öte yandan Mersin polisinin, sahte fason tütünü imalatı yapan bir imalathaneye düzenlediği operasyonda da 650 kilogram içime hazır ile 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü ele geçirildi.
Mersin polisinin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi. Depoda ve evde kurulan düzenekler, polisi bile şaşkına çevirdi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağcılar İhsaniye Mahallesi'nde kaçak şarap üretimi yapıldığı yönünde bilgi aldı. Belirlenen adresi izlemeye alan ekipler, kaçak içki üretimi yapılıp, satıldığını tespit etti. Bunun üzerine H.E.Ş. isimli şahsa ait ikamete ve depoya operasyon düzenleyen ekipler, 8 bin litre olan 11 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi. Depoda ve evde kurulan düzenekler ise polisi bile şaşkına çevirdi.
Operasyonda H.E.Ş. gözaltına alındı.
MERSİN'DE SAHTE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU
Mersin polisinin, sahte fason tütünü imalatı yapan bir imalathaneye düzenlediği operasyonda 650 kilogram içime hazır ile 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte fason nargile imalatı yapan bir imalathaneye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 650 kilogram içime hazır sahte nargile tütünü, 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü, 4 kilogram gıda boyası, 6 bin adet değişik markalarda nargile ambalajı, 30 litre nargile aroması, 3 adet sanayi tüpü ile 3 ambalaj kapama makinesi ve imalathane malzemeleri ele geçirildi.
Operasyonda Suriye uyruklu M.A. ve H.A. gözaltına alındı.
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