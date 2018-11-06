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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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MERSİN (İHA)
06.11.2018 - 11:08, Son Güncelleme:

Mersin’de kaçak şarap ve sahte nargile tütünü operasyonu

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Mersin polisinin bir ev ve depoya yaptığı operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi. Depoda ve evde kurulan düzenekler, polisi bile şaşkına çevirdi. Öte yandan Mersin polisinin, sahte fason tütünü imalatı yapan bir imalathaneye düzenlediği operasyonda da 650 kilogram içime hazır ile 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü ele geçirildi.

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  • Mersin’de kaçak şarap ve sahte nargile tütünü operasyonu
  • Mersin’de kaçak şarap ve sahte nargile tütünü operasyonu
  • Mersin’de kaçak şarap ve sahte nargile tütünü operasyonu
  • Mersin’de kaçak şarap ve sahte nargile tütünü operasyonu
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Mersin polisinin bir ev ve depoya düzenlediği operasyonda 8 bin litre sahte içki ele geçirildi. Depoda ve evde kurulan düzenekler, polisi bile şaşkına çevirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içkiye yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bağcılar İhsaniye Mahallesi'nde kaçak şarap üretimi yapıldığı yönünde bilgi aldı. Belirlenen adresi izlemeye alan ekipler, kaçak içki üretimi yapılıp, satıldığını tespit etti. Bunun üzerine H.E.Ş. isimli şahsa ait ikamete ve depoya operasyon düzenleyen ekipler, 8 bin litre olan 11 bin 500 şişe sahte içki ele geçirdi. Depoda ve evde kurulan düzenekler ise polisi bile şaşkına çevirdi.

Operasyonda H.E.Ş. gözaltına alındı.

MERSİN'DE SAHTE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

Mersin polisinin, sahte fason tütünü imalatı yapan bir imalathaneye düzenlediği operasyonda 650 kilogram içime hazır ile 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte fason nargile imalatı yapan bir imalathaneye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 650 kilogram içime hazır sahte nargile tütünü, 160 kilogram işlenmemiş kuru nargile tütünü, 4 kilogram gıda boyası, 6 bin adet değişik markalarda nargile ambalajı, 30 litre nargile aroması, 3 adet sanayi tüpü ile 3 ambalaj kapama makinesi ve imalathane malzemeleri ele geçirildi.

Operasyonda Suriye uyruklu M.A. ve H.A. gözaltına alındı.

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