Mersin’de İYİ Partili Ayfer Yılmaz DP adayı
İYİ Parti’de Mersin adaylığı düğümü çözüldü. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), Burhanettin Kocamaz’ın adaylığını reddetmesinin ardından DP adaylığı da kabul edilmeyen Burhanettin Kocamaz’ın yerine eski bakan Ayfer Yılmaz aday gösterildi. Yılmaz, 31 Mart’ta DP’nin adayı olarak yarışacak. Kocamaz, seçimde Ayfer Yılmaz’ı destekleyeceklerini açıkladı.
AKŞENER: YARIŞTAN KOPMUŞ DEĞİLİZ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün sabah Türk Metal Sendikası Genel Merkezi’ni ziyareti sırasında gazetecilerin bu konudaki sorusunu şöyle yanıtladı:
“YSK’nın kararının bu şekilde çıkabileceğini önceki itirazımıza ret geldiği zaman anlamıştık. Türkiye’de uzun zamandır hukuk, guguk durumda. İlginç olanı bugün (dün) 28 Şubat. O dönemlerde Sayın Erdoğan ‘güçlünün değil haklının hukuku’ derdi. Allah’ın sopası yok. Dünün mağdurları bugünün mağrurları durumunda. Bu şartlara rağmen mücadele etmeye devam ediyoruz. En ayıp olanı YSK Başkanı Sadi Güven’in alay ederek İYİ Parti Temsilcisine söylediği, ‘Genel Başkanına git söyle. Çok gayret ettim’ sözleridir. Çok çirkin bulduğum bir tavırdır. ‘Ben bu işte tarafım’ anlamı taşır. Bunu bekliyorduk. Elbette bu mücadele devam edecek. Mersin’de yarıştan kopmuş değiliz.”
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