Mersin'de insan yüzlü balıklar ilgi odağı oldu

Mersin'de balıkçıların ağına takılan insan yüzlü balıklar, görenleri şaşırtıyor. 'Sapan' adı verilen ilginç balıklar tezgahları süslerken, balığın yağının cilde iyi geldiği öne sürüldü.

Mersinli balıkçılar, Akdeniz açıklarında insan yüzünü andırmasıyla dikkat çeken ve denizlerde ender görülen sapan balığı yakaladı. Mersin Balık Pazarında, balıkçıların tezgahını süsleyen 1 metrenin üzerindeki iki sapan balığı, alışverişe gelen vatandaşların da ilgisini çekiyor. Tezgahlarda insan yüzünü andıran balıkları gören vatandaşlar, önce büyük bir şaşkınlık yaşıyor ardından cep telefonlarıyla bu ilginç balıkların fotoğraflarını çekiyor. Küçük yaştaki çocuklar ise ürkek adımlarla balığa yaklaşıp dokunmaya çalışıyor.

Mersin Balıkçılar Derneği Başkanı Faruk Polat, balıkçılar arasında 'deniz kızı' da denilen sapan balığının normalde açık denizlerde yaşadığını, bu dönemde Kıbrıs açıklarında da rastlandığını ifade etti.

Balığın göz, dudak, karın bölgesi gibi insana benzeyen garip bir yapısı olduğunu söyleyen Polat, sağlık açısından da çok faydalı bir balık olduğunu savundu. Balığın yağının güzellik uzmanlarınca cilt bakımında kullanıldığını ileri süren Polat, "Bu balığın yağının cildin üzerindeki yanıklar, lekeler, egzama gibi her türlü cilt rahatsızlığına faydası var" dedi.











