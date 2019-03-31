Mersin'de ilk sonuçlar gelmeye başladı: İşte son oy oranları
Mersin'de oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oylar sayılmaya başlandı. Saat 19.45 itibarıyla Anadolu Ajansı'nın verilerine göre açılan sandık oranı 20,79 oldu işte partilerin oy oranları...
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre Mersin’de 1 milyon 281 bin 570 seçmen için 4 bin 162 sandık kuruldu. Sabah saat 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, saat 17.00’de sona erdi. Oy kullanma işleminin sona ermesi ile sandık görevlileri müşahitler huzurunda sandıkları açarak oyları saymaya başladı.
Seçime yoğun ilgi gösteren Mersinliler, sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara akın ettiler. Zaman zaman sandık başlarında uzun kuyruklar oluşurken, seçmenler büyükşehir belediye başkanını, kendi ilçelerinin belediye başkanını, belediye meclisi üyelerini ve muhtarları seçmek için oy kullandı.
Mersin merkez ve 13 ilçede gerçekleştirilen seçimler il genelinde olaysız sona erdi.
İŞTE SONUÇLAR
Anlık seçim sonuçları, partilerin oy dağılımı, il il seçim sonuçları, en doğru ve en kesin seçim sonuçlarını tüm detaylarıyla aşağıdaki hurriyet.com.tr seçim özel sayfasından görüntüleyebilirsiniz. Saat 19.45 itibarıyla Anadolu Ajansı'nın verileri şu şekilde:
Toplam Sandık : 4.155
Toplam Seçmen : 1.282.874
Açılan Sandık : 864
Açılan Sandık Oranı : % 20,79
Kullanılan Oy : 225.090
Geçerli Oy : 221.671
Katılım Oranı : % 85,06
MHP HAMİT TUNA % 42,37 93.916
CHP VAHAP SEÇER % 40,76 90.356
DP AYFER YILMAZ % 12,23 27.119
DİĞER % 3,56 7.902
SAADET PARTİSİ ERDAL ALKAN % 0,43 947
DSP EMRAH KÜÇÜKKAPDAN % 0,3 658
VATAN PARTİSİ LERZAN ÖZGENÇ % 0,18 395
TKP NİŞAN MESUT OYARDI % 0,09 204
BTP RAMİS AKIN % 0,08 174