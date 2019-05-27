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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
27.05.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Mersin'de ilginç görüntü! Nedeni ortaya çıktı

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Mersin'de ilginç görüntü! Nedeni ortaya çıktı

Mersin’de hafta sonunda deniz, adeta deterjan dökülmüş gibi köpürürken, kıyıya vuran köpükleri gören insanlar gözlerine inanamadı.

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  • Mersinde deniz köpürdü
  • Mersinde deniz köpürdü
  • Mersinde deniz köpürdü
  • Mersinde deniz köpürdü
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Mersin’de hafta sonunda merkez Mezitli ilçesi kıyılarına gidenler, ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Özellikle Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı kumsalında hafta sonunu değerlendiren Mersinliler, denizden sahile vuran köpükler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rüzgarlı ve dalgalı bir günde denize deterjan dökülmüş de köpürmüş izlenimi veren görüntünün tamamen zararsız bir doğa olayı olduğu ortaya çıktı. Mersinliler, uzun süre rüzgarın etkisiyle sağa sola uçuşan bu köpüklerle oynayarak keyifli anlar yaşadılar.

“Tamamen zararsız bir doğa olayı”

Denizin köpürmesiyle ilgili İHA muhabirine açıklama yapan Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKUYAM) Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, bunun tamamen bir doğa olayı olduğunu ve insanlar için hiçbir zararının bulunmadığını söyledi.

Bilim insanları tarafından yapılan incelemelerin bu köpüğün zararlı olmadığını net olarak ortaya koyduğunu vurgulayan Prof. Ergene, “Köpük olmasının sebebi ise şu; denizlerin içerisinde organik bileşikler, algler, bitkiler, çeşitli hayvansal organizmalar var ve bunların atıkları oluyor. Bunlar organik atıklar, deniz mineralleriyle birleşince farklı organik bileşikler ortaya çıkıyor ve bu organik bileşikler suyun içerisinde rüzgar ve dalgalarla çözündüğü zaman böyle bir köpüklenme meydana gelebiliyor. Özellikle bu gün gibi fırtınalı, rüzgarlı olan havalarda oluşuyor. Tamamen zararsız, hatta deterjanımsı bir köpüklenmedir bu. Deterjanlarda yüzey gerilimi yüksektir. Bu tip organik bileşiklerde de su yüzey gerilimi yüksek olduğu için böyle köpüklenmelere sebep olur. Korkulacak bir şey yok. Güzel bir doğa olayı” dedi.

“Çeşitli ülkelerde festivalleri yapılıyor”

Hatta çeşitli ülkelerde bu köpüklerin festivallerinin yapıldığına işaret eden Ergene, “İnsanlar, sırf o köpüklenmeleri izleyebilmek için kıyılara geliyorlar. Ama o köpükler insan boyunda oluyor. O kadar enteresan görüntüleri oluyor. Yılın belli dönemlerinde olur zaten. Bizde de görülmesi çok hoşuma gitti, enteresan bir olay hakikaten” diye konuştu.

Yıllardır Mersin’de yaşadığını, daha önce hiç böyle bir doğa olayıyla karşılaşmadığını dile getiren Ergene, “Çok uzun yıllardan bu yana Mersin’deyim ama bu ilk kez karşılaşıyorum. Rüzgar ve dalgalanma devam ettiği sürece olur, muhtemelen birkaç gün içerisinde geçer. Fırtına bittiğinde köpüklenme de sona erer” ifadelerini kullandı.

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