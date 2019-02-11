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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.02.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Mersin'de heyelan

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Mersin'de heyelan

Mersin'in Mut ilçesinde aşırı yağış nedeniyle ilçeye bağlı 11 mahalle yolunda heyelan nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Şehir merkezinde bulunan Kale ve Güllük mahallelerinde meydana gelen göçük sebebiyle 2 ev kullanılamaz hale gelirken can kaybının olmadığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, 1 hafta boyunca süren aşırı yağış nedeniyle Mut ilçesine bağlı Selamlı, Kadıköy, Esençay, Narlı, Çatalharman, Hamam, Evren, Ballı, Yukarı Köselerli, Mucuk ve Aşağı Köselerli mahallelerindeki karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle bazı yollar kapanırken bazıları ise kullanılamaz hale geldi. Kale ve Güllük mahallelerinde ise evin bir bölümünün kayarak yıkılması sonucu evler kullanılamaz hale gelirken, can kaybı olmadığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Mut Koordinasyon Müdürü Ferruh Baş, “Aşırı yağışlardan dolayı ilçemize bağlı Selamlı, Kadıköy, Esençay, Narlı, Çatalharman, Hamam, Evren, Ballı, Yukarı Köselerli, Mucuk ve Aşağı Köselerli mahalleleri yollarında heyelandan dolayı kaymalar ve göçükler meydana gelmiş olup, Mersin Büyükşehir Belediyesi Mut ekiplerince anında ilk müdahaleler yapılmış yollarda gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Hava şartları ve imkanlar dahilinde çalışmalar hızlı bir şekilde yapılacak" dedi.

Selamlı Mahalle Muhtarı Eyüp Tanyeri, "Bir haftadır yağan yağmurlardan dolayı yolumuz heyelan olması sebebiyle kapalıdır. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz. Yetkililerin duymasını istiyoruz. Şu an bir hastamız olsa mahallemizden Mut Devlet Hastanesine 5 kilometre, merkezden gidecek olursak yaklaşık 25–30 kilometre mesafe olduğundan dolayı buranın hem Ermenek yolu hem de Karaman yoluna bağlantısı olup ulaşım konusunda kısa yoldur. Buranın bir an önce yapılmasını istiyoruz” dedi.

Yolun derelerden gelen sularla kaplanıp bahçesinin sular altında kaldığını söyleyen bir bahçe sahibi kadın, "Bahçem sular altında kaldı kurumaya terk edilmiş durumda. Bu yola bir boru döşeyip önlem alınmadı" diyerek tepki gösterdi.

Mersinde heyelan

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