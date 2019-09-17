Mersin'de demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Mersin'in Silifke ilçesinde kimsenin olmadığı evlerine pencereden girmeye çalışırken demir korkuluğa sıkışan 10 yaşındaki Hüseyin Aşık, itfaiye tarafından kurtarıldı
Olay, Silifke ilçesi Sayağzı Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin Aşık, ailesi evde yokken, televizyon izlemek için pencereden içeri girmek istedi. Bu sırada küçük Hüseyin, demir korkuluğa sıkıştı. Hüseyin Aşık, çığlık atıp çevre sakinlerinden yardım istedi. Durumu fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi korkuluk demirlerini keserek, küçük Hüseyin'i kurtardı.
Kontrol için Silifke Devlet Hastanesine götürülen Hüseyin Aşıkın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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