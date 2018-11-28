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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MERSİN (İHA)
28.11.2018 - 09:49, Son Güncelleme:

Mersin’de dehşet! İş adamını kör ettiler…

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Mersin’de dehşet! İş adamını kör ettiler…

Mersin’de yanından hızla geçen aracın içindeki 3 kişiye tepki gösteren iş adamı aldığı kemer ve bıçak darbeleri sonucunda sağ gözünü kaybetti. Hastaneye yatırılan iş adamının diğer gözünde de büyük hasar oluşurken, olaya karışan 3 kişi polisin çalışması sonucunda yakalandı ancak çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Mersin’de yolda yürürken yanından hızlı bir şekilde geçen aracın içindeki 3 kişiye tepki gösteren iş adamı, aldığı kemer ve bıçak darbeleri sonucunda sağ gözünü kaybetti. İş adamının diğer gözünde de büyük hasar oluşurken, olaya karışan 3 kişi polisin çalışması sonucunda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Mersin’in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Çankaya Mahallesi’nde meydana geldi. 7 Kasım 2018 gecesi saat 24.00 sularında yolda yürüyen M.Y. isimli iş adamı, yanından çok hızlı bir şekilde geçen aracın içindeki 3 kişiye tepki gösterdi. Bunun üzerine araçtan inen 3 kişi kemer ve bıçaklarla iş adamına vurmaya başladı. Vücudunun birçok yerinden yaralanan iş adamının sağ gözü kör oldu. M.Y.'nin diğer gözünde de büyük hasar oluştuğu, hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından bölgeden kaçarak kayıplara karışan şahısları yakalamak için Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 20 gün boyunca Adana ve Mersin’de birçok adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahısları Erdemli ilçesinde yakaladı.

Bugün emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şahısların iş adamını darp etme anları da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, 3 şahıstan kaçmaya çalışan iş adamı, üst üste darbeler alıyor. Olayın ardından şahıslar, bölgeden uzaklaşıyor.

 

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