Mersin'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Mersin’de eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezi ile Tarsus ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Zanlıların evlerinde yapılan aramada dijital malzemeler ile 9 milimetre çapında 23 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin öldürülen DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi için eylem hazırlığı yaptıkları ileri sürüldü.
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