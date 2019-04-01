Mersin’de CHP güldü
Mersin'de cumhur ittifakı, MHP’nin adayı Hamit Tuna ile CHP de kendi adayı Vahap Seçer ile seçime katıldı.
İki isim arasında kıran kırana geçen yarışı Vahap Seçer kazandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Vahap Seçer yüzde 45.13 oranıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı oldu. Tuna ise yüzde 40.33 oranında oy aldı.
2014 yerel seçimlerinde Mersin’de MHP adayı Burhanettin Kocamaz yüzde 32’lik oranla belediye başkanlığını kazanmıştı. CHP 28.3, AK Parti 28 ve BDP yüzde 9.6 oy oranlarına sahipti.
24 Haziran 2018 milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti Mersin’den yüzde 28.64’lük oy oranıyla birinci parti çıkmayı başarmıştı. CHP yüzde 26.76 ile ikinci, HDP yüzde 16.94 ile üçüncü, İYİ Parti yüzde 13.56 ile dördüncü, MHP yüzde 12.76 ile beşinci parti olmuştu.
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