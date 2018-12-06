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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA)
06.12.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Mersin’de beklenen sağanak başladı

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Mersin’de beklenen sağanak başladı

MERSİN’de beklenen sağanak yağış, sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olmaya başladı. Bazı yollar, kısa sürede göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış beklentisi nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği için cadde ve sokaklar boş kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce dün yapılan uyarıda; Mersin merkez ile Tarsus, Erdemli, Silifke ve Çamlıyayla’da metrekareye 100- 200, Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Mut’ta da metrekareye 100- 200 kilogram yağış beklendiğini duyuruldu. Kent sakinlerinden olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi.

Mersin’de beklenen sağanak başladı
Mersin Valisi Ali İhsan Su ise sağanak beklentisi nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde eğitim- öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu personelinin ise idari izinli sayılacağını duyurdu.

Mersin’de beklenen sağanak başladı
Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden yağış, yapılan uyarıların ardından bu sabah etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı yollar kısa sürede göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Eğitim- öğretime 1 gün ara verildiği için cadde ve sokaklar boş kaldığı görüldü. Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler ise tıkanan su giderlerini açmak için çalışma yaptı.

Mersin’de beklenen sağanak başladı
Kentte etkili olan sağanağın yarına kadar sürmesinin, yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmurun etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Mersin’de beklenen sağanak başladı

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