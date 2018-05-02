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    Mersin’de apartmanda korkutan patlama

    İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)
    02.05.2018 - 23:46 | Son Güncelleme:

    MERSİN’de bir apartmanda meydana gelen patlamada bir kadın yaralandı.

    Merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde bulunan bir site içerisindeki apartmanın en üst katındaki dairede henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası evde yangın çıkarken, çevredekiler de korku dolu anlar yaşadı. Patlamanın etkisiyle ev harabeye dönerken, eşyalar alev aldı.

    SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

    Mersin’de apartmanda korkutan patlama

    Patlama sırasında evde bulunan bir kadın, el ve ayaklarından yaralandı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye yangına müdahale etti. Yaralı genç kadına sağlık ekipleri müdahalede bulunduktan sonra, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Yangın kısa sürede söndürülürken, patlamanın kaynağı araştırılıyor.

     

    Etiketler: apartman , gündem
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