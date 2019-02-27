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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA)
27.02.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

Mersin'de 2 kişiyi öldüren soyguncuyu özel ekip arıyor

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Mersin'de 2 kişiyi öldüren soyguncuyu özel ekip arıyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde kuyumcu dükkanına girip 2 kişiyi tabancayla vurarak öldürdükten sonra altınlarla kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldı. Özel ekip kuran polis, silahlı saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çok yönlü soruşturma yürütüyor.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Kuvai Milliye Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren yüzü maskeli, eli silahlı, kimliği belirsiz kişi, vitrindeki altınları istedi. İş yeri çalışanı Yasin Tazegül altınları vermek istemeyince saldırgan tabancasını ateşledi.

Vücuduna isabet eden kurşunla yere yığılan Tazegül, olay yerinde yaşamını yitirdi. Bu sırada yanında getirdiği poşete altınları dolduran saldırgan, kaçarken de kuyumcu Mustafa Serpil'e kurşun yağdırdı.

Ağır yaralanan Serpil de iş yerinin önünde hayatını kaybetti. Koşarak ara sokaklara giren saldırgan izini kaybettirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Cinayet ile Gasp Büro Amirliği ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için özel ekip kurdu. Bölgede şüphelendikleri herkesin kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, MOBESE ve güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Silahlı soygunla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.

Mersinde 2 kişiyi öldüren soyguncuyu özel ekip arıyor

Yasin Tazegül

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