Mersinâ€™de, 2 kiÅŸiyi öldüren soyguncu yakalandÄ±
MERSÄ°N'nin Akdeniz ilÃ§esindeki kuyumcu soygununda 2 kiÅŸiyi Ã¶ldÃ¼ren kiÅŸi annesiyle birlikte yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kuyumcuda katliam yapan kiÅŸinin polis olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.
Olay, salÄ± gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde Mesudiye Mahallesi Hastane Caddesindeki DefterdarlÄ±k binasÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda GÃ¼r Ä°ÅŸhanÄ±nda meydana geldi. YÃ¼zÃ¼ maskeli kiÅŸi, kuyumcu Mustafa Serpin ile Ã§alÄ±ÅŸanÄ± Yasin TazegÃ¼l vitrindeki altÄ±nlarÄ± topladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada dÃ¼kkana girdi. AltÄ±nlarÄ± almak isteyen kiÅŸi, Serpinâ€™i ve TazegÃ¼lâ€™Ã¼ direnmeleri Ã¼zerine tabancayla vurarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼.
AltÄ±nlarÄ± alan saldÄ±rgan kaÃ§arak kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±. OlayÄ±n hemen ardÄ±ndan Ã¶zel bir ekip oluÅŸturan Mersin Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmada olayÄ±n aynÄ± mahallede annesi ile birlikte oturan polis memuru V.Ã‡. tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini tespit etti.
Bunun Ã¼zerine harekete geÃ§en polis, ÅŸÃ¼phelinin adresine operasyon dÃ¼zenledi. Ã–zel Harekat ekipleri ve cinayet masasÄ± dedektiflerinin yanÄ± sÄ±ra Ã§ok sayÄ±da polisin gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± operasyonda V.Ã‡. ve annesi yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne getirilen 2 kiÅŸi sorguya alÄ±ndÄ±.
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