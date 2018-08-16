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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerGündem Haberleri‘Mersin153’ adıyla telefonlara gelen PKK mesajı ile ilgili flaş gelişme
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Gündem
MERSİN (İHA)
16.08.2018 - 09:59, Son Güncelleme:

‘Mersin153’ adıyla telefonlara gelen PKK mesajı ile ilgili flaş gelişme

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‘Mersin153’ adıyla telefonlara gelen PKK mesajı ile ilgili flaş gelişme

Mersin Belediyesi’nin adı kullanılarak vatandaşların cep telefonlarına gönderilen terör örgütü PKK’nın propagandasının yapıldığı mesajlar büyük tepki çekti. Mesajlarla ilgili soruşturma açılırken Mersin Büyükşehir Belediyesi olayın kendileri ile alakalı olmadığını açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sabaha karşı 'MERSİN153' kullanıcı adı ile vatandaşlara terör örgütü propagandası içeriğinin yer aldığı SMS'lerin atıldığı, olayın kurumla alakasının olmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sabaha karşı 04.00-04.30 saatleri arasında 'MERSİN153' kullanıcı adıyla vatandaşlara SMS atarak yasa dışı terör örgütü propagandası yapıldığı belirtildi. Atılan propaganda içerikli SMS’in Mersin Büyükşehir Belediyesi ve SMS paneliyle herhangi bir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Sistemimiz üzerinden herhangi bir giriş tespit edilmemiştir. Siber güvenlik uzmanları ve emniyetimiz konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir" denildi.

VAN'DA PKK'NIN HAİN TUZAĞI ÖNLENDİ

Van'da PKK'nın hain tuzağı önlendiVAN'da dün düzenlenen, 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de yakalandığı 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu'nda, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Patlayıcı, uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi.Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKKKCK'nın halka yönelik planladığı eylemleri engellemek, huzur ve güven ortamını muhafaza etmek amacıyla Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi'nde 'Şehit Jandarma Er Ekrem Kaygısız Operasyonu' düzenledi. Dün 1 teröristin öldürüldüğü, 1 teröristin de saklandığı ağaçta yakalandığı operasyonda, arama- tarama faaliyetinde bulunuldu. Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın mahallede toprağa gömdüğü 1 el yapımı patlayıcıyı tespit etti. Patlayıcı, olay yerine gelen uzman ekipler tarafından kontrollü imha edildi. Bölgedeki operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.
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