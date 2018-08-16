‘Mersin153’ adıyla telefonlara gelen PKK mesajı ile ilgili flaş gelişme
Mersin Belediyesi’nin adı kullanılarak vatandaşların cep telefonlarına gönderilen terör örgütü PKK’nın propagandasının yapıldığı mesajlar büyük tepki çekti. Mesajlarla ilgili soruşturma açılırken Mersin Büyükşehir Belediyesi olayın kendileri ile alakalı olmadığını açıkladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu sabaha karşı 'MERSİN153' kullanıcı adı ile vatandaşlara terör örgütü propagandası içeriğinin yer aldığı SMS'lerin atıldığı, olayın kurumla alakasının olmadığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, sabaha karşı 04.00-04.30 saatleri arasında 'MERSİN153' kullanıcı adıyla vatandaşlara SMS atarak yasa dışı terör örgütü propagandası yapıldığı belirtildi. Atılan propaganda içerikli SMS’in Mersin Büyükşehir Belediyesi ve SMS paneliyle herhangi bir ilgisinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Sistemimiz üzerinden herhangi bir giriş tespit edilmemiştir. Siber güvenlik uzmanları ve emniyetimiz konuyla ilgili gerekli çalışmaları yürütmektedir" denildi.
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