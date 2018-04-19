Mersin Üniversitesi 195 personel alımı yapıyor! İşte şartlar

Mersin Üniversitesi 195 personel alımı başvurusu için süreç başladı. Aranılan özel nitelikleri yayımlayan Mersin Üniversitesi, adaylardan KPSS puanı talep edecek. İşte, Mersin Üniversitesi 195 personel alımı başvurusu hakkında detaylı bilgiler

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 195 PERSONEL ALIMI BAŞVUR ŞARTLARI NELERDİR?

Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranacaktır.



2- Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Sağlık Meslek Lisesi mezunları için 2016 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.



3- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte giderleri; Döner Sermaye Gelirlerinden karşılanacaklar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne, Özel Bütçe Gelirlerinden karşılanacaklar Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğine, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda yer alan pozisyonlardan sadece birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm uyarınca, sözleşmeli(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya

sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.



5- Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.



6- Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası ilanlar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde

olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

ARANILAN ÖZEL ŞARTLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER OLACAK?

Son başvuru tarihi 3 Mayıs mesais bitimi olan Mersin Üniversitesi personel alımı başvurusu için istenilen belgeler şunlar olacak;

1- Başvuru formu (Başvuru Formu İçin Tıklayınız)

2- 2016 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

3- Diploma Fotokopisi

4- Kimlik Fotokopisi

5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak şekilde ve

bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (Form İçin Tıklayınız)