2018 Mersin seçim sonuçları | Mersin seçimlerinde son gelişmeler

İl İl seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Mersin'de yaşayan seçmenler de kendi şehirlerindeki sonuçları araştırıyor. Mersin'de hangi partinin yüzde kaç oy aldığını ve kaç vekil çıkardığını sorgulayan vatandaşlar, internetten Mersin seçim sonuçlarını sorguluyor. Peki, Mersin'de hangi parti birinci oldu? Mersin'de hangi parti yüzde kaç oy aldı ve kaç vekil çıkardı?

Mersin seçim sonuçları, kullanılan oyların ardından açıklanmaya başladı. Saat 17.00'da biten oy kullanma işleminin ardından vatandaşlar sonuçların açıklanacağı saate kilitlenmişlerdi. Mersin'de ikamet eden vatandaşlar illerinde hangi sonucun çıkacağını merak ediyorlar. İşte, Mersin seçim sonuçlarında açıklanan ilk rakamlar. İŞTE İLK SONUÇLAR CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: MERSİN Toplam Sandık : 3.875

Toplam Seçmen : 1.270.128

Açılan Sandık : 1.345

Açılan Sandık Oranı : % 34,71

Kullanılan Oy : 362.599

Geçerli Oy : 357.600

Katılım Oranı : % 87,13 Recep Tayyip Erdoğan : % 39,2 140.188

Muharrem İnce : % 37,32 133.463

Meral Akşener : % 12,91 46.162

Selahattin Demirtaş : % 9,94 35.546

Temel Karamollaoğlu : % 0,44 1.558

Doğu Perinçek : % 0,19 683 MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018 İL SONUÇLARI: MERSİN Toplam Sandık : 3.875

Toplam Seçmen : 1.270.128

Açılan Sandık : 818

Açılan Sandık Oranı : % 21,11

Kullanılan Oy : 206.065

Geçerli Oy : 203.539

Katılım Oranı : % 88,55 CUMHUR İTTİFAKI : % 44,86 91.301

AK PARTİ : % 30,91 62.921

MHP : % 13,94 28.380

MİLLET İTTİFAKI : % 41,94 85.372

CHP : % 25,54 51.982

İYİ PARTİ : % 15,7 31.958

SAADET PARTİSİ : % 0,7 1.432

HDP : % 10,83 22.049

DİĞER : % 2 4.071

HÜDA PAR : % 0,23 459

VATAN PARTİSİ : % 0,12 254 MERSİN SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ