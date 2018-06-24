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    2018 Mersin seçim sonuçları | Mersin seçimlerinde son gelişmeler

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 20:09 | Son Güncelleme:

    İl İl seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Mersin'de yaşayan seçmenler de kendi şehirlerindeki sonuçları araştırıyor. Mersin'de hangi partinin yüzde kaç oy aldığını ve kaç vekil çıkardığını sorgulayan vatandaşlar, internetten Mersin seçim sonuçlarını sorguluyor. Peki, Mersin'de hangi parti birinci oldu? Mersin'de hangi parti yüzde kaç oy aldı ve kaç vekil çıkardı?

    Mersin seçim sonuçları, kullanılan oyların ardından açıklanmaya başladı. Saat 17.00'da biten oy kullanma işleminin ardından vatandaşlar sonuçların açıklanacağı saate kilitlenmişlerdi. Mersin'de ikamet eden vatandaşlar illerinde hangi sonucun çıkacağını merak ediyorlar. İşte, Mersin seçim sonuçlarında açıklanan ilk rakamlar.

    İŞTE İLK SONUÇLAR

    CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: MERSİN

    Toplam Sandık : 3.875
    Toplam Seçmen : 1.270.128
    Açılan Sandık : 1.345
    Açılan Sandık Oranı : % 34,71
    Kullanılan Oy : 362.599
    Geçerli Oy : 357.600
    Katılım Oranı : % 87,13

    Recep Tayyip Erdoğan : % 39,2 140.188
    Muharrem İnce : % 37,32 133.463
    Meral Akşener : % 12,91 46.162
    Selahattin Demirtaş : % 9,94 35.546
    Temel Karamollaoğlu : % 0,44 1.558
    Doğu Perinçek : % 0,19 683

    MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018

    İL SONUÇLARI: MERSİN

    Toplam Sandık : 3.875
    Toplam Seçmen : 1.270.128
    Açılan Sandık : 818
    Açılan Sandık Oranı : % 21,11
    Kullanılan Oy : 206.065
    Geçerli Oy : 203.539
    Katılım Oranı : % 88,55

    CUMHUR İTTİFAKI : % 44,86 91.301
    AK PARTİ : % 30,91 62.921
    MHP : % 13,94 28.380
    MİLLET İTTİFAKI : % 41,94 85.372
    CHP : % 25,54 51.982
    İYİ PARTİ : % 15,7 31.958
    SAADET PARTİSİ : % 0,7 1.432
    HDP : % 10,83 22.049
    DİĞER : % 2 4.071
    HÜDA PAR : % 0,23 459
    VATAN PARTİSİ : % 0,12 254

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    Etiketler: mersin oy sonuçları , secim2018 , son dakika , haberler
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