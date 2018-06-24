2018 Mersin seçim sonuçları | Mersin seçimlerinde son gelişmeler

Mersin seçim sonuçları, kullanılan oyların ardından açıklanmaya başladı. Saat 17.00'da biten oy kullanma işleminin ardından vatandaşlar sonuçların açıklanacağı saate kilitlenmişlerdi. Mersin'de ikamet eden vatandaşlar illerinde hangi sonucun çıkacağını merak ediyorlar. İşte, Mersin seçim sonuçlarında açıklanan ilk rakamlar.
İŞTE İLK SONUÇLAR
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: MERSİN
Toplam Sandık : 3.875
Toplam Seçmen : 1.270.128
Açılan Sandık : 1.345
Açılan Sandık Oranı : % 34,71
Kullanılan Oy : 362.599
Geçerli Oy : 357.600
Katılım Oranı : % 87,13
Recep Tayyip Erdoğan : % 39,2 140.188
Muharrem İnce : % 37,32 133.463
Meral Akşener : % 12,91 46.162
Selahattin Demirtaş : % 9,94 35.546
Temel Karamollaoğlu : % 0,44 1.558
Doğu Perinçek : % 0,19 683
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 24.06.2018
İL SONUÇLARI: MERSİN
Toplam Sandık : 3.875
Toplam Seçmen : 1.270.128
Açılan Sandık : 818
Açılan Sandık Oranı : % 21,11
Kullanılan Oy : 206.065
Geçerli Oy : 203.539
Katılım Oranı : % 88,55
CUMHUR İTTİFAKI : % 44,86 91.301
AK PARTİ : % 30,91 62.921
MHP : % 13,94 28.380
MİLLET İTTİFAKI : % 41,94 85.372
CHP : % 25,54 51.982
İYİ PARTİ : % 15,7 31.958
SAADET PARTİSİ : % 0,7 1.432
HDP : % 10,83 22.049
DİĞER : % 2 4.071
HÜDA PAR : % 0,23 459
VATAN PARTİSİ : % 0,12 254
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