Mersin iftar saatleri 2019! Mersin'da iftar saat kaçta?
Mersin iftar vakti konusunda detayları araştıran vatandaşlar, oruçlarını açacakları saati merakla araştırıyor. Mersin'da iftar saat kaçta sorusunu yönelten bölge sakinleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı imsakiye üzerinden bugün Mersin'da iftar saat kaçta sorusunu yöneltiyor. İşte, merak edilen konunun detayları
Mersin iftar saatleri, iftara ne kadar kaldı sorusunu yönelten vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Saatler kala iftarın ne zaman açılacağını merak eden vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden açıklanan imsakiye bilgisini araştırdı. Peki, Mersin iftar saatleri açıklandı mı? İşte, bölgede yaşayan vatandaşların merak ettiği Mersin iftar vakitleri
İşte, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Mersin'in 7 günlük iftar saatleri;
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|06.05.2019
|04:04
|19:41
|21:06*
|2
|07.05.2019
|04:03
|19:41
|21:07
|3
|08.05.2019
|04:01
|19:42
|21:08
|4
|09.05.2019
|04:00
|19:43
|21:10
|5
|10.05.2019
|03:59
|19:44
|21:11
|6
|11.05.2019
|03:57
|19:45
|21:12
|7
|12.05.2019
|03:56
|19:46
|21:13
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