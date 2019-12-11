Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Mersin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.