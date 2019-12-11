MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin için kuvvetli yağış uyarısı
GeriGündem Mersin için kuvvetli yağış uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
11.12.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin için kuvvetli yağış uyarısı

Mersin'de yarın beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, yarın Mersin'de sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Yağışların akşam saatlerine kadar kuvvetli gerçekleşmesi bekleniyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, yağış nedeniyle oluşabilecek kuvvetli rüzgar, sel, su baskını ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle