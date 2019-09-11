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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
11.09.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konvoyunda kaza

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanının içinde bulunduğu otomobil, başka bir araca çarpıp takla attı. Kazada danışman Yusuf Sahici, şoför ve bir belediye personeli yaralandı.

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  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının konvoyunda kaza
  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının konvoyunda kaza
  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının konvoyunda kaza
  • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının konvoyunda kaza
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanlarını daveti üzerine Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Danışmanı Yusuf Sahici de (46) başka bir araçla Seçer'e eşlik etti. Sahici'nın içinde bulunduğu Mustafa Bereli (45) yönetimindeki 33 PKZ 35 plakalı otomobil, saat 10.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 35'ınci kilometresinde Adem Altınsoy (70) idaresindeki 68 EF 508 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bereli idaresindeki otomobil, şarampole devrilip takla attı.

Kazada sürücü Bereli, danışman Sahici ile belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de danışmanı ve diğer personelinin durumlarının iyi olduğu öğrenmesi üzerine toplantıya katılmak için makam aracıyla yola devam etti.

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