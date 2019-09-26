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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
26.09.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Mermileri bitinceye kadar ateş etmiş! Ölmedi diye gittiği hastanede yakalandı

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Mermileri bitinceye kadar ateş etmiş! Ölmedi diye gittiği hastanede yakalandı

Kendisiyle barışmak istemeyen eşi Ayşe Gül Cora’yı altı yerinden vuran, hala yaşadığını öğrenince de tabancasını alıp gittiği hastanede yakalanan Hasan Engin Cora hakkında “Kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Ruhsatsız silah taşıma” suçundan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İfadesine de yer verilen iddianamede Cora “Mermiler bitinceye kadar ateş ettim” dedi.

İstanbul’da yaşayan 2 çocuk annesi Ayşe Gül Cora (48), geçen yıl 33 yıllık eşi Hasan Engin Cora’dan (53) şiddet gördüğü için Manisa’da oturan kızının yanına yerleşti ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Hasan Engin Cora, Eylül ayında eşiyle görüşmek için gittiği Manisa’da kendisine engel olan kızının kayınpederini ağır yaraladı ve hapse girdi. Ayşe Gül Cora da İstanbul’da yaşayan erkek kardeşinin yanına taşındı.

YOLUNU KESTİ

Hasan Engin Cora, 7,5 ay sonra tahliye olunca eşini ve kızlarını öldürmekle tehdit etmeye başladı. Ayşe Gül Cora savcılığa eşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan Cora’nın üzerinden kurusıkı silah çıktı. Hakkında uzaklaştırma kararı çıkarılan Hasan Engin Cora 5 Haziran’da Bahçelievler’de yolunu kestiği eşiyle konuşmak istedi.

Cora, eşinin kabul etmemesi üzerine “Üzerimde silah var vururum” dedi. Ayşegül Cora da “Zaten ben ölmüşüm, korkmuyorum” deyince cani koca eşine kurşun yağdırdı. 6 kurşunla ağır yaralanan Ayşe Gül Cora kaldırıldığı hastanede yaşam savaşını kazandı. Bunu öğrenen Hasan Engin Cora 7 Haziran günü eşinin yattığı hastaneye silahla gitti. Ancak şüpheli hareketleri üzerine polis tarafından hastane bahçesinde yakalandı.

“ÇIKARSA AYNI ŞEYLERİ YAPACAK”

Şans eseri hayatta kalan Ayşe Gül Cora hastanede yaptığı açıklamada “Ömrünün sonuna kadar hapis yatmasını istiyorum. Biliyorum ki çıkarsa acımadan yine aynı şeyleri yapacak. Ben yaşamımı ölüm korkusuyla sürdürmek istemiyorum” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianamede Hasan Engin Cora’nın “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar, ruhsatsız silah taşıma suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi.

Ağır yaraladığı eşini hastanede öldürmeye giden şüpheli adliyeye sevk edildi
daha fazla video için
Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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