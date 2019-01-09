Mermide ‘Hayırlı olsun’ indirimine tepki: Düzenleme geri çekilsin
MAKİNE Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) sivil kullanıma sunduğu mermilerde indirime gitmesi ve bunu “Hayırlı olsun” mesajıyla duyurması tepki çekti.
Bireysel silahlanmaya karşı mücadele yürüten Umut Vakfı’nın Yönetimi Kurulu üyesi psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, uygulamanın son derece yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi:
‘TİCARİ GÖZLE BAKILMIŞ’
“Devletin asli görevi toplumda huzuru sağlamaktır. Huzuru bozan mermiyi teşvik eder gibi reklam yapılması son derece yanlış. Bu tür uygulamalar genelde alt düzeyde bürokratik işlemler olarak yürüyor. Bu bürokratlar işe ticari gözle baktığı için işin sosyal yönünü unutuyor. Biz aksine silaha kısıtlama getirilmesi taraftarıyız. Türkiye’de silahla şiddet olayları her sene artmaya devam ederken bu düzenlemenin bir an önce geri çekilmesini ve kamuoyundan özür dilenmesini bekliyoruz. Savaşta mıyız ki, böyle bir uygulama yapılıyor.”
Tepkilere yanıt veren MKEK yetkilileri, indirimi Hazine Bakanlığı’nın başlatmış olduğu enflasyonla mücadele programında yaptıklarını belirterek, “Hayırlı olsun” mesajının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ
- MKEK, milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında indirime gidileceğini şöyle duyurmuştu: “Savunma sanayinin gözbebeği kurumumuz vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet duymaktadır. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı ‘Enflasyonla Mücadele Kampanyası’nı desteklemek amacıyla milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında 07.01.2019’dan itibaren %7.5 indirim yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”
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