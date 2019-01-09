Mermide ‘Hayırlı olsun’ indirimine tepki: Düzenleme geri çekilsin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMermide ‘Hayırlı olsun’ indirimine tepki: Düzenleme geri çekilsin
GeriGündem Mermide ‘Hayırlı olsun’ indirimine tepki: Düzenleme geri çekilsin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
09.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mermide ‘Hayırlı olsun’ indirimine tepki: Düzenleme geri çekilsin

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Mermide ‘Hayırlı olsun’ indirimine tepki: Düzenleme geri çekilsin

MAKİNE Kimya Endüstrisi Kurumu’nun (MKEK) sivil kullanıma sunduğu mermilerde indirime gitmesi ve bunu “Hayırlı olsun” mesajıyla duyurması tepki çekti.

Bireysel silahlanmaya karşı mücadele yürüten Umut Vakfı’nın Yönetimi Kurulu üyesi psikiyatrist Dr. Ayhan Akcan, uygulamanın son derece yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi:

‘TİCARİ GÖZLE BAKILMIŞ’

“Devletin asli görevi toplumda huzuru sağlamaktır. Huzuru bozan mermiyi teşvik eder gibi reklam yapılması son derece yanlış. Bu tür uygulamalar genelde alt düzeyde bürokratik işlemler olarak yürüyor. Bu bürokratlar işe ticari gözle baktığı için işin sosyal yönünü unutuyor. Biz aksine silaha kısıtlama getirilmesi taraftarıyız. Türkiye’de silahla şiddet olayları her sene artmaya devam ederken bu düzenlemenin bir an önce geri çekilmesini ve kamuoyundan özür dilenmesini bekliyoruz. Savaşta mıyız ki, böyle bir uygulama yapılıyor.”

Tepkilere yanıt veren MKEK yetkilileri, indirimi Hazine Bakanlığı’nın başlatmış olduğu enflasyonla mücadele programında yaptıklarını belirterek, “Hayırlı olsun” mesajının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. 

VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ

- MKEK, milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında indirime gidileceğini şöyle duyurmuştu: “Savunma sanayinin gözbebeği kurumumuz vatandaşlarımızın yanında olmaktan memnuniyet duymaktadır. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın başlattığı ‘Enflasyonla Mücadele Kampanyası’nı desteklemek amacıyla milli ve yerli üretim tabanca fişeklerinin sivil piyasa fiyatlarında 07.01.2019’dan itibaren %7.5 indirim yapılmıştır. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz.”

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Boğaz'da yangın... Çok sayıda römorkör sevk edildi

Seçim günü yasakları belli oldu

MSB duyurdu... Kritik görüşmede ayrıntılar belli oldu

Çiğ köfte paketlerinden çıktı! Şaşkına çeviren olay