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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil ÖZÇOBAN/BURSA (DHA)
28.08.2019 - 09:45, Son Güncelleme:

Mermi yutturan arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden 'cinsel istismar' iddiası

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Mermi yutturan arkadaşını öldürmüştü! Şoke eden 'cinsel istismar' iddiası

Bursa'nın Mudanya ilçesinde kendisini 4 gün boyunca alıkoyarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla arkadaşı Alican Tongul’u (28) bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Emirhan P.’nin (17) yargılanmasına başlandı. Hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istenen Emirhan P. savunmasında “Cinsel istismarda bulunup beni darp etti. Zorla mermi yutturdu. Mutfak çekmecesindeki bıçağı elime aldım. O, masanın üzerindeki çekici almaya yeltenince bıçağı karın kısmına sapladım" dedi.

Olay, geçen ocak ayında bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Alican Tongul evinde Emirhan P. ile kız arkadaşlarını misafir etti. Uyuşturucu kullanan gençlerden Emirhan P. ilerleyen saatlerde kızları evlerine götürmek istedi. Duruma sinirlenen Alican Tongul ise kızları gönderdi ancak Emirhan P.’nin evden çıkmasına izin vermedi.

4 gün boyunca da alıkoyup hem darbetti hem de cinsel istismarda bulundu. Emirhan P. de Alican Tongul’u 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Emirhan P., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan tutuklu sanık Emirhan P.'nin yargılanmasına başlandı.

Tutuklu sanık savunmasında Alican Tongul ile olaydan 2 hafta önce tanıştığını belirterek, “Alican’ın evine kız arkadaşlarımızla birlikte gittik, uyuşturucu kullandık. Gece yarısı kızları bırakacaktım. Alican kızları gönderdi ancak beni bırakmadı. Beni sürekli darbetti, zorla mermi çekirdeği yutturdu. Ayrıca zaman zaman cinsel istismarda bulundu. Beni niye alıkoyduğunu bilmiyorum. Olay günü darbederek uyandırdı. Odadan kaçarak, mutfak çekmecesindeki bıçağı aldım. O, masanın üzerindeki çekici almaya yeltenince elimdeki bıçağı karın kısmına sapladım. Yere düşünce evden uzaklaştım" dedi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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