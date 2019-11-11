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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 10:06, Son Güncelleme:

Merkur retrosu nedir? 11 Kasım 2019 Merkür tutulması canlı yayın ile izleniyor!

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Merkur retrosu nedir? 11 Kasım 2019 Merkür tutulması canlı yayın ile izleniyor!

Merkür retrosu dahilinde gerçekleşecek olan Merkür tutulması, önemli bir astronomi olayına tanık edecek. 11 Kasım tarihinde Türkiye saati ile saat 15.30'da izlenebilecek olan Merkür tutulması, TÜBİTAK tarafından canlı olarak yayınlanacak. Peki, 11 Kasım Merkür tutulması nedir ve nasıl izlenir? İşte, sonraki tutulma olayının 13 yıl sonra gerçekleşeceği Merkür tutulması ve Merkür retrosu hakkında bazı detaylar

Astronomi ile yakından ilgilenen vatandaşların yakından takip edeceği Merkür tutulması, 11 Kasım Pazartesi günü saat 15.30'da canlı olarak izlenebilecek. Güneşin önünden geçiş yapacak olan Merkür, kısa süreli bir tutulmaya neden olacak. Peki, Merkür tutulması nedir ve ne anlama gelir? İşte, Merkür retrosu ve Merkür tutulması hakkında bazı bilgiler

MERKÜR TUTULMASI NEDİR?

Merkür tutulması, bir yüzyılda toplam 13 kez gerçekleşmektedir. Tarihsel olarak 2003, 2006, 2016 tarihlerinde gerçekleşen ve 2019, 2032, 2039, 2049 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek olan Merkür tutulması, Güneş'in önünde küçük bir alan kaplayacağı için çok fazla fark edilmeyecek. 

Geçiş sırasında Merkür'ün diski Güneş diskinin 1/194’ü gibi çok küçük bir orana sahip olacağından (1 TL madeni paranın 500 m. uzaklıktan görünüşü) tutulma gözlükleri kullanılsa bile göz ile anlaşılamayabilecek.

MERKÜR TUTULMA TARİHLERİ

07 Mayıs 2003

08 Kasım 2006

09 Mayıs 2016

11 Kasım 2019

13 Kasım 2032

07 Kasım 2039

07 Mayıs 2049

MERKÜR TUTULMASI CANLI OLARAK YAYINLANACAK

Merkür tutulması, TÜBİTAK'ın internet üzerinden gerçekleştireceği canlı yayın ile 15.30'da anbean takip edilebilecek. İşte, o canlı yayın;

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür, 30 Ekim'de Merkür duraklamaya ve 1 Kasım'dan itibaren geri hareketine başladı. Akrep burcunda yaşanacak olan Merkür retrosu, 22 Kasım’a kadar da devam edecek.

Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haberciliği temsil ediyor. Merkür retrosu stresli ve zor bir dönemi de beraberinde getirse de aslında hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulabileceğimiz bu dönem. Merkür teknoloji ve iletişim konusunda aksaklıklara sebep olurken bir yandan duyguları ön plana çıkaracak. Bizleri kin tutar hale getirecek. Merkür gerilemelerinden önce bir veya iki hafta eldeki tüm işleri veya projeleri bitirebilirsiniz. Hayatınızı durduramazsınız, ancak ileriyi planlayın, yedek planlar hazırlayın ve agresif insanlar ile yanlış iletişim içine girme ihtimaline karşı kontrollü olun.

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